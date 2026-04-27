최은석 의원 "민주당, '형사 피고인' 김용 공천 공개 지지는 유권자 우롱"

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"대장동 연루 피고인 공천은 안하무인"

"당선 뒤 직 상실하면 세금 낭비·의정 공백"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 최은석 국민의힘 의원은 더불어민주당 의원 69명이 대장동 개발 비리 의혹으로 1·2심에서 유죄를 선고받은 김용 전 민주연구원 부원장의 공천을 공개 지지한 것을 두고 "법원의 판단은 안중에도 없고 유권자의 눈은 아예 보이지 않는 모양"이라고 비판했다.

최 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "김 전 부원장은 불법 정치자금 수수 혐의로 유죄를 선고받고 대법원 최종 판단을 기다리는 형사 피고인"이라며 이같이 밝혔다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "만약 당선된 뒤 대법원에서 유죄가 확정되면 의원직을 잃게 되고, 해당 지역구 유권자들은 또다시 선거를 치러야 한다"며 "세금은 낭비되고 민심은 소모되며 지역 의정은 공백 상태에 빠질 것"이라고 우려했다.

이어 "그 모든 결과를 알면서도 민주당은 결국 그 부담을 유권자에게 떠넘기겠다는 것"이라며 "이는 법치를 조롱하고 유권자를 우롱하는 행태"라고 지적했다.

최 의원은 민주당 내 기류에 대해서도 "지도부조차 난색을 표한다고 하지만, 친명계의 압박이 거세지면 결국 손을 들어줄 것이라는 관측이 나온다"며 "안하무인도 이런 안하무인이 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "지금 민주당은 권력에 취해 상식적인 사고와 이성적인 판단력마저 흐릿해진 모습"이라며 "이런 정당에게 지방선거까지 내줄 수는 없다"고 강조했다.

allpass@newspim.com