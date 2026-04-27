전남도, 고독사 위험군 선제 조사…7월까지 집중 발굴

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체납·자살위험·치매 등 위기정보 보유 기획조사

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 사회적 고립에 따른 고독사 위험군을 조기 발굴하기 위해 7월까지 3만 8000여 명을 대상으로 기획조사에 나선다.

전남도는 최근 중동 전쟁 여파에 따른 비상경제 상황 속에서 고독사 및 위기 가구를 선제적으로 발굴하기 위해 '고독사 위험군 발굴 기획조사'를 추진한다고 27일 밝혔다.

우리동네 복지기동대 활동. [사진=전남도] 2026.04.27 ej7648@newspim.com

조사 대상은 도내 1인 가구 43만여 명 가운데 체납, 자살 위험, 알코올 질환, 치매 등 고독사와 연관성이 높은 27종 위기정보 중 1개 이상에 해당하는 3만 8000여 명이다.

조사는 공무원과 우리동네 복지기동대, 이웃연결단, 이·통장, 지역사회보장협의체 등 지역 인적 안전망이 참여하는 민관 협력 방식으로 진행된다. 특히 위기정보가 3종 이상 중복된 가구는 직접 방문해 생활 실태를 확인할 계획이다.

도는 조사 결과 고독사 위험군으로 분류된 대상자에게 맞춤형 예방 서비스를 연계하고 중·고위험군에 대해서는 복지·건강·돌봄 등 생애주기별 수요를 반영한 서비스를 제공하며 지속 관리할 방침이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "이번 조사는 고독사 위험군을 조기에 발견하고 체계적으로 관리하기 위한 전남형 예방체계 구축에 의미가 있다"며 "촘촘한 발굴과 관리로 고독사 위험을 줄이겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com