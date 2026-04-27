동해문화관광재단, '동해소금길 트레킹 프로그램' 운영...무릉별유천지 연계

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소금을 나르던 옛길, 역사적 이야기를 바탕으로 생태관광 자원 조성

호수둘레길·전망대둘레길 2개 노선 운영…완주자에 배지·복주머니 등 제공

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해문화관광재단이 27일 동해소금길 트레킹 프로그램을 운영한다고 밝혔다. 이번 프로그램은 동해소금길 제3코스 일부 구간인 무릉별유천지의 주요 경관과 체험 시설을 연계해 마련한 것으로 생태녹색관광 활성화 사업의 일환으로 추진된다.

동해소금길 사업은 문화체육관광부 공모사업에 선정된 뒤 백두대간을 따라 소금을 나르던 옛길의 역사성을 바탕으로 동해시만의 차별화된 생태관광 자원을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다.

무릉별유천지 동해소금길.[사진=동해시] 2025.11.26 onemoregive@newspim.com

재단은 참가자 선택 폭을 넓히기 위해 호수둘레길과 전망대둘레길 등 2개 노선으로 프로그램을 구성했다. 호수둘레길은 하늘보라 정원, 금곡호, 거인의 휴식, 청옥호 등을 잇는 힐링 중심 코스이며, 전망대둘레길은 주요 조망 지점을 포함해 무릉별유천지의 다양한 경관을 감상할 수 있도록 설계됐다.

참가 방법은 무릉별유천지에 비치된 리플릿을 수령한 뒤 각 코스에 설치된 스탬프함에서 도장을 찍는 방식이다. 호수둘레길 완주 시 소금길 배지가, 전망대둘레길 완주 시 두미르 전망대 배지와 소금길 복주머니가 제공된다. 두 코스를 모두 완주하면 모든 기념품을 받을 수 있다.

또 스탬프 투어를 마친 뒤 완성된 리플릿을 지참해 꿈오름 놀이터 내 별마루 카페를 방문하면 10% 할인 쿠폰도 받을 수 있다. 해당 프로그램은 연중 상시 운영되며 무릉별유천지 개장 시간 동안 자유롭게 참여할 수 있다.

재단은 오는 5월 중 무릉별유천지에서 '동해소금길 주간 프로그램'을 운영할 예정이며 6월에는 라벤더축제와 연계한 특별 프로그램도 선보일 계획이다.

재단 관계자는 "두 코스 모두 걷는 속도에 따라 다르지만 보통 2시간에서 2시간 반 정도 소요된다"고 설명했다.

한편, 동해소금길은 백두대간을 따라 소금을 나르던 옛길의 역사성을 바탕으로 동해시만의 차별화된 생태관광 자원을 조성하기 위해 진행 중인 사업이다.

동해소금길 전체 코스는 1·2·3코스로 구성돼 있다. 1코스는 삼화동 신흥마을에서 출발해 원방제까지 이어지는 구간으로 2~3시간 소요되며, 2코스는 원방제에서 무릉별유천지로 내려오는 코스로 2~2시간 반 정도 걸린다.

재단 측은 "1코스는 올 하반기 운영을 계획하고 있으며, 2코스는 정비가 더 필요해 올해 운영은 어려울 것으로 보인다"고 밝혔다. 2코스 구간에는 주막터가 조성돼 있지만 현재는 상시 운영되지 않는 상태다.

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