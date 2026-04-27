바이오·뷰티 기업인 만난 구윤철 "세계 선도 1등 제품으로 경제 파이 키워야 할 때"

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K-바이오·K-뷰티, 대전·세종·충남북 지역중소기업과 소통

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 차세대 핵심 성장 동력으로 삼고 있는 바이오·뷰티 산업에 대한 의견 수렴에 나섰다. 기업의 연구개발(R&D) 지원, 규제 합리화 등 다각도로 지원하겠다는 계획이다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 27일 경제단체, 관계부처와 함께 화학합성 의약품(항바이러스제, 고지혈증치료제 등) 원료 제조 기업인 이니스트에스티를 방문했다고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부장관이 27일 주요 경제단체, 관계부처와 함께 화학합성 의약품(항바이러스제, 고지혈증치료제 등) 원료 제조 기업인 이니스트에스티㈜를 방문해 현장을 점검했다. 사진은 지난 24일 구 부총리가 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주요기업 사장단 간담회에서 인사말을 하는 모습[제공=재정경제부]

이날 구 부총리는 지난달 1차 회의에서 제안된 창업제도 개선요청을 반영해 교수·학생의 창업절차 간소화 방안 등을 포함한 '국가 창업시대 스타트업 열풍 조성방안'을 마련한 점을 강조했다.

회의 주제는 바이오와 뷰티산업이었다. 정부는 우리 경제의 핵심 성장 동력으로 바이오·뷰티 산업에 주목하고 있다는 점을 강조하고, R&D 지원, 규제 합리화 등 지원 의지를 밝혔다.

재경부를 비롯해 비롯해 보건복지부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처 등 관계부처와 중소기업중앙회, 대한상공회의소, 한국무역협회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 경제단체가 참석했다.

구 부총리는 '기업혁신 지원 민관협의체'가 "기업의 투자와 혁신 노력을 뒷받침하기 위해 정부, 기업, 경제단체가 상시 소통하는 플랫폼"이라고 강조했다.

이어 "기술·트렌드·소비자 기대가 빠르게 변화하는 환경에서 연구개발 투자와 품질 안전성을 끊임없이 고도화해야 한다"고 당부했다.

wideopen@newspim.com