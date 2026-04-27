韩国股市总市值首破6000万亿韩元大关

纽斯频通讯社首尔4月27日电 韩国股市27日延续强势上涨行情，韩国综合股价指数（KOSPI）与韩国创业板科斯达克指数（KOSDAQ）合计市值历史上首次突破6000万亿韩元，创韩国资本市场新纪录。

图为27日，韩国综合股指KOSPI盘中录得6648.09点，较前一交易日上涨172.46点，增幅为2.66%。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所发布的数据，截至27日下午1时10分，KOSPI与KOSDAQ总市值达到6123.9479万亿韩元（约合人民币28.4万亿元）。其中，KOSPI市值为5444.0657万亿韩元，占总市值约88.9%；KOSDAQ市值为679.8822万亿韩元。

这是韩国股市总市值首次站上6000万亿韩元关口。今年以来，韩国股市市值快速增长，继1月2日突破4000万亿韩元、4月3日突破5000万亿韩元后，再度实现重要跨越。

主要股指当天同步走高。截至下午1时23分，KOSPI报6635.80点，较前一交易日上涨160.17点，涨幅2.47%。其中，外国投资者净买入9804亿韩元，机构投资者净买入1.3332万亿韩元，个人投资者则净卖出2.2622万亿韩元。

市场上涨主要受到半导体板块带动。SK海力士盘中一度升至131.7万韩元，刷新52周新高；三星电子也录得逾2%的涨幅。

KOSDAQ指数同样表现强劲，同一时间报1228.75点，较前一交易日上涨24.91点，涨幅2.07%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社