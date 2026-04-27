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'실버타운' 수요 1위는…"수도권 투룸, 분양형 타운하우스"

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AI 핵심 요약

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  • LH토지주택연구원이 27일 은퇴자 주거복합단지 선호도 보고서를 발표했다.
  • 고령인구 1000만명 시대에 수요자 맞춤형 시니어 레지던스 공급이 필요하다.
  • 수도권 투룸 분양 타운하우스를 선호하며 일자리·의료 인프라 연계가 핵심이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LH연구원, 은퇴자 주거단지 분석
설문조사 결과 '입지 여건'이 1위
분양가 3억원까지 지불 의향

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 고령 인구 1000만명 시대에 발맞춰 시니어 주거 시설도 공급자 중심에서 수요자 맞춤형으로 변해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 경제적 능력과 라이프스타일에 따라 선호하는 주거 유형이 뚜렷하게 갈리는 만큼, 일자리와 의료 인프라를 연계한 정교한 단지 조성이 필요하다는 분석이다.

사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없습니다 [사진=게티이미지뱅크]

27일 LH토지주택연구원은 '은퇴자 주거복합단지 선호도 및 유형 분석' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

한국은 2024년 12월 기준 65세 이상 인구가 1026만 명을 넘어서며 초고령사회에 진입했다. 이로 인해 주거와 의료, 돌봄 기능을 결합한 시니어 레지던스에 대한 수요가 지속적으로 커지고 있지만 공급 여건은 턱없이 부족한 실정이다.

2023년 말 기준 노인복지시설의 정원은 약 39만명 수준에 머물러 있다. 정부 주도로 도입된 실버타운과 고령자복지주택 누적 공급량 역시 각각 9006가구와 3956가구로, 고령 인구 대비 공급 비중은 0.12%에 그친다.

이런 상황에서 은퇴자 주거복합단지의 필요성이 대두되고 있다. 주거 공간에 의료, 돌봄, 여가, 식사 등 생활 전반의 서비스를 결합한 고령친화 주거 모델을 의미한다. 건강한 시기부터 돌봄이 필요한 시기까지 전 생애주기를 포괄하는 서비스 제공체계와 공간 모델을 갖춘 것이 특징이다. 국내에서는 1989년 실버타운(노인복지주택)으로 처음 도입됐으며, 2024년 7월 관계부처 합동으로 '시니어 레지던스 활성화 방안'이 발표되며 정책적 기반이 한층 강화됐다.

연구진이 은퇴자 주거복합단지로의 이주의향이 있는지에 대한 사전 조사를 진행한 결과, 만 45세 이상 수도권 및 광역시 거주자 1367명 중 1008명이 '그렇다'고 답했다. 이들에게 단지 선택 시 가장 큰 영향을 미치는 요소를 물었더니 '입지 여건'(25.4%)이 1위를 차지했다.

이어 '주택 규모'(20.3%), '소유 형태'(18.6%), '주택 유형'(15.0%) 순으로 나타났다. 응답자들의 선호도를 종합했을 때 가장 만족도가 높은 조합은 '수도권에 위치한 투룸 형태의 분양형 타운하우스'인 것으로 확인됐다.

이주를 꺼리는 주요 요인으로는 '일자리 마련 및 취업지원 여건 부족'(28.8%), '의료복지 서비스 여건 부족'(17.4%), '광역 및 대중교통 접근성 부족'(17.4%) 등이 꼽혔다. 이주를 결심하는 핵심 동기는 '고령자를 위한 다양한 복지시설'(36.3%)과 '안전한 고령친화 생활 공간'(30.8%) 등 복지와 안전 측면에 집중됐다.

주택 구매에 대한 평균 지불 의향 금액은 3억600만원으로 나타났다. 임대(전세)보다는 자가 소유(분양)에 대한 지불 의향이 더 높았다. 1인당 월평균 생활비 지불 의향은 113만1000원으로 추산됐다.

이를 종합할 때 은퇴자 주거복합단지 수요는 수도권형, 자연친화형, 광역권형, 전원형 등 4가지 유형으로 세분화된다. 향후 단지를 조성하면 획일화된 모델을 적용하기보다 각 유형별 특성에 맞춰 주택 규모, 점유 형태, 공간 구성을 다르게 설계해야 함을 시사한다. 은퇴자들의 이주 시기가 70세 이후에 집중되고, 부부 동반 이주가 압도적으로 높은 만큼 부부 가구를 중심에 둔 거주 유형 개발이 필수적이다.

정연우 LH토지주택연구원 연구위원은 "운영 측면에서는 응답자들이 가장 선호하는 의료 및 건강 관리 서비스를 최우선으로 제공하면서, 거주 유형에 따라 생활비 수용 한도가 다른 점을 감안해 요금 체계를 차등화해야 한다"며 "일자리 지원, 의료 복지망, 대중교통 등 외부 인프라와 단지를 유기적으로 연결하는 종합적인 지원 체계가 바탕이 돼야 사업의 실효성을 높일 수 있다"고 말했다. 

chulsoofriend@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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