서울 매수 위해 '영끌'하는 30대…부모 지원부터 코인 청산까지

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1분기 증여·상속 자금 중 절반이 30대 조달 금액

가상화폐 매각 대금 합류로 40대 첫 역전

부족한 자금 채우려 전방위적 자산 확보

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 주택 시장에서 30대 수요자가 부모로부터의 금전적 지원은 물론, 주식과 가상화폐 등 보유 자산을 모두 현금화하는 등 가용한 수단을 총동원하고 있다. 높아진 진입 장벽을 넘기 위해 대출 규제와 집값 상승이 맞물리면서 나타난 현상으로 풀이된다.

서울 성동구 응봉산에서 바라본 아파트 [사진=뉴스핌DB]

27일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원(창원시의창구)이 국토교통부로부터 제출받은 서울 주택 매수 자금조달계획서 분석 자료에 따르면, 올해 1분기(1∼3월) 서울 주택 매수에 투입된 증여·상속 자금은 총 2조1813억원으로 집계됐다.

이 가운데 30대의 조달 금액이 절반가량인 1조915억원을 기록하며 전 연령대에서 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 ▲40대 5265억원 ▲50대 2299억원 ▲60대 이상 2278억원 ▲20대 1033억원 순이다.

서울 주택 마련에 쓰인 전체 증여·상속 자금 규모는 가파른 증가세를 보이고 있다. 2023년 1조7451억원 수준에서 2024년 3조3257억원으로 늘었고, 지난해에는 6조5779억원에 달해 역대 최대치를 찍었다.

올해 1분기에만 벌써 작년 한 해 규모의 약 3분의 1에 해당하는 금액이 유입됐다. 전체 조달액 중 30대가 차지하는 비중 또한 2023년 34.8%에서 2024년 40.9%, 지난해 43.5%로 확대됐으며 올해 1분기에는 50%를 넘어섰다.

같은 기간 30대가 주식이나 채권, 코인 등을 매각해 서울 주택 매수 자금으로 조달한 규모는 총 7211억원으로, 전 연령대 1위로 올라섰다. 상대적으로 자산 축적도가 높은 40대(5855억원)와 50대(4640억원)를 크게 앞지른 수치다.

주식 및 채권 매각 대금을 통한 자금 조달 규모는 2020년부터 지난해까지 줄곧 40대가 1위를 유지했다. 지난해 기준 40대는 1조9151억원, 30대는 1조7452억원이었다.

지난 2월 10일부터 자금조달계획 신고 내역에 가상화폐 매각 대금이 새로 포함되면서 코인 투자에 적극적인 30대의 자금 조달액이 40대를 역전한 것으로 분석된다. 현재 규제지역 내 모든 주택과 비규제지역 내 6억원 이상 주택을 매수할 경우 계약 후 30일 이내에 관할 지방자치단체에 자금조달계획서를 제출해야 한다.

전문가들은 이러한 현상이 주택구입 대출 규제 및 시장 진입 장벽 상승과 맞물린 결과라고 진단했다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "신규 아파트 분양가가 높아지고 전세 매물이 줄어든 상황에서 대출 규제마저 강화되자, 구매력이 낮은 30대 실수요자들이 부모의 지원을 받거나 보유 금융자산을 처분해야만 하는 환경이 만들어졌다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com