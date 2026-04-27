씨 마른 서울 아파트 전세…전세수급지수 2021년 이후 최고치

부동산원 서울 아파트 전세수급지수 108.4

전세의 월세화·갭투자 차단 영향

규제 여파로 매물 33% 급감

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 지역의 아파트 전세 시장에서 수요가 공급을 크게 초과하며 전세난이 가중되고 있다. 고금리와 각종 규제 여파로 전세 매물이 자취를 감추면서 수급 불균형이 과거 전셋값 급등기 수준에 도달했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 14일 오후 서울 여의도 TP타워에서 바라본 서울 도심 아파트. 2026.04.14 khwphoto@newspim.com

27일 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 직전 주(105.2)보다 3.2포인트(p) 오른 108.4로 집계됐다. 전세수급지수는 100을 넘어설수록 전세를 구하려는 수요가 내놓는 공급보다 많다는 것을 뜻한다.

이번 지수는 임대차2법(계약갱신청구권, 전월세상한제) 시행 여파로 전세난이 심각했던 2021년 6월 넷째 주(110.6) 이후 약 5년 만에 도달한 최고치다. 당시 수도권 아파트 전세가격 연간 상승률은 10.65%에 달했다. 서울 전세수급지수는 지난해 5월 셋째 주(100.2) 이후 줄곧 기준선을 웃돌았으며 올해 3월부터는 가파른 오름세를 보이고 있다.

권역별로 살펴보면 동북권이 111.3으로 가장 높게 나타났다. 서북권(108.6) 서남권(108.2) 동남권(105.3) 도심권 (105.3) 등이 그 뒤를 이었다.

이러한 수급 불균형은 신축 입주 물량 감소와 정부의 부동산 규제, 전세의 월세화 현상 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무가 생겨 갭투자(전세 끼고 매매)가 막힌 점이 매물 감소에 큰 영향을 미쳤다. 고금리 기조 속에서 이자 부담을 느끼는 세입자와 보유세를 줄이려는 집주인의 이해관계가 맞아떨어지며 월세 전환 속도도 빨라졌다.

부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 물량은 1만5224건으로 올해 1월 1일(2만3060건)과 비교해 약 34% 줄었다.

매물 부족은 가격 상승으로 이어지고 있다. 노원구의 올해 전세가격 상승률은 3.47%를 기록해 매매가격 상승률(3.20%)을 넘어섰다. 강북구(매매 1.66%, 전세 2.44%)와 도봉구(매매 1.55%, 전세 2.43%) 등에서도 유사한 흐름이 확인됐다. 올해 서울 내에서 전셋값이 가장 큰 폭으로 뛴 곳은 성북구(3.56%)로 조사됐다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "현재 시장 상황에 대해 전세 시세보다 매물 부족 자체가 더 심각한 문제"라며 "전세는 실수요 중심으로 움직이는 시장이므로 도시형 생활주택이나 오피스텔 같은 비아파트 공급을 늘려 주거 안정을 도모해야 한다"고 말했다.

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