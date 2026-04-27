"방산 스타트업 판 키운다"…대전시, 전라·충청 'K-방산 허브' 선점

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 방위사업청 공모사업인 'K-방산 스타트업 육성사업' 권역 거점으로 선정되며 전라·충청권 방산 창업 생태계의 주도권 확보에 나섰다. 단순 창업 지원을 넘어 최대 21억 원 규모 후속 R&D로 이어지는 '계단형 성장 구조'를 확보했다는 점에서 지역 산업 판도 변화의 신호탄으로 평가된다.

대전시는 '2026년 K-방산 스타트업 1단계 육성사업' 전라·충청권 수행기관으로 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

대전시청 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이번 선정으로 대전시는 대전테크노파크를 중심으로 전북테크노파크, 이노폴리스벤처협회, 대전방산사업협동조합, 한국과학기술원 을지연구소 등과 컨소시엄을 구성하고, 올해 말까지 약 8개월간 총 15억 원의 국비를 투입해 사업을 추진한다.

이 사업은 방산 경험이 없는 초기 창업기업과 유망 중소기업을 발굴해 과제 기획부터 방산 교육, 선행 연구개발, 멘토링까지 단계별로 지원하는 프로그램이다. 민간 기술을 국방 분야로 끌어들이는 '기술 전환 플랫폼' 역할이 핵심이다.

대전시는 이를 통해 전라·충청권 유망 방산 스타트업 15개사를 선발해 ▲아이템 기획 ▲시제품 제작 ▲성능 검증까지 전주기 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

특히 주목되는 대목은 후속 성장 구조다. 1단계 평가를 통과한 기업은 2단계(2027년) 최대 5억 원, 3단계(2028년) 최대 21억 원 규모의 R&D 지원으로 이어질 수 있다. 단순 창업 지원을 넘어 '방산 진입 → 스케일업'까지 연결되는 구조가 구축된다.

시는 이번 사업을 계기로 대전의 연구개발 역량과 전북의 소재 산업 기반을 결합한 초광역 협력체계를 본격화한다. 로봇·드론·소재 등 지역 특화 기술을 방산 분야로 전환하고, 체계기업과의 연계를 강화해 산업 생태계 확장으로 이어간다는 구상이다.

유세종 대전시 미래전략산업실장은 "대전의 R&D 역량과 방산 기반이 결합된 의미 있는 성과"라며 "스타트업의 방산 진입부터 성장까지 전주기 지원을 강화해 국방 신산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

한편 대전테크노파크와 국방기술진흥연구소는 5월 초 사업계획 보완 및 협약 체결을 마친 뒤 본격적인 기업 지원에 착수할 예정이다.

nn0416@newspim.com