한국치즈과학고, 교육환경 개선 완료…17억원 투입

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실무형 인재 양성 기반 강화...기숙사 환경 개선·첨단 실습기자재 확충

[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 한국치즈과학고등학교가 교육환경 개선 사업을 마무리하고 지역 산업과 연계한 실무형 인재 양성 기반 강화에 나섰다.

27일 한국치즈과학고등학교에 따르면 학교는 교육부 협약형 특성화고 육성 정책에 맞춰 총 17억 원 규모의 교육환경 개선 사업을 완료하고 학생 맞춤형 실습교육 기반을 대폭 확충했다.

한국치즈과학고[사진=전북교육청] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 기숙사와 바이오 실습실 등 교육·생활 여건 개선에 12억 원, 실습 기자재 확충에 5억 원이 투입됐다. 협약형 특성화고는 교육청과 지자체, 지역 기업, 학교가 협약을 통해 지역 기반 산업에 필요한 맞춤형 인재를 양성하는 제도다.

노후 기숙사는 전북특별자치도교육청 환경개선사업비 10억4000만 원을 추가 확보해 대대적인 개선을 마쳤다. 체력단련실과 샤워실 등을 전면 정비하고 도배와 장판을 교체해 최대 96명을 수용할 수 있는 학생 편의 공간으로 탈바꿈했다.

바이오실습실 신설과 최신 기자재 도입도 이뤄졌다. 학교는 이를 기반으로 협약형 특성화고 교육과정에 맞춘 실습교육 환경을 구축하고 화학분석기능사 등 전문 자격 취득 과정 운영을 통해 학생 실무 역량 강화에 나설 계획이다.

기숙사비와 조·석식비 지원 등 안정적인 생활 여건도 마련돼 우수 학생 유치와 취업률, 지역 정착률 제고 효과도 기대되고 있다.

한국치즈과학고 관계자는 "기숙 환경 개선과 첨단 실습실 구축을 통해 학생들이 전문성을 키울 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 지역 유가공 산업과 연계한 취업 중심 교육을 강화해 지역 발전을 이끄는 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com