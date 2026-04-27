앱코, 美 불스아이와 수술용 로봇 바이오센서 개발 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 앱코가 27일 불스아이 바이오디바이시스와 수술용 로봇 바이오센서 기술 개발 MOU 체결했다.
- 앱코의 전자기기 역량과 불스아이의 바이오센싱 기술 결합으로 시제품 개발 및 글로벌 상용화 추진한다.
- 로봇 수술 중 미세 종양 식별 정확도 높이는 AI 기반 프로브 개발로 의료기기 사업 확장 모색한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전자기기 디자인·제조·판매 전문기업 앱코는 미국 의료기기 기업인 '불스아이 바이오디바이시스(Bullseye Biodevices, 불스아이)'와 수술용 로봇에 적용되는 바이오센서 기술의 개발 및 상용화를 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 앱코의 전자기기 디자인·제조·판매 역량과 불스아이의 차세대 바이오센싱 기술을 결합하는 한편 앱코의 전략적 투자를 기반으로 해당 기술의 개발 및 상용화를 추진하기 위함이다. 양사는 시제품 개발과 성능을 고도화하고 미국, 한국을 중심으로 인허가를 단계적으로 추진한 뒤 글로벌 시장으로 확장해 나갈 예정이다.
최근 로봇 수술은 절개를 최소화해 회복이 빠르고 사람의 손보다 더 정밀한 수술이 가능하다는 장점으로 빠르게 확산되고 있다. 다만 종양 제거 과정에서는 작은 종양이나 경계가 불명확한 병변을 정확히 식별하는 데 한계가 있다는 지적이 제기된다.
불스아이는 이러한 한계를 보완하기 위해 로봇 수술 환경에서 활용 가능한 바이오센싱 프로브를 개발 중이다. 해당 프로브는 장기 조직에서 측정된 전기적·광학적·기계적 신호를 인공지능(AI) 알고리즘으로 실시간 분석해 미세 종양의 식별 정확도를 높이고 수술의 완전성과 환자 예후 개선에 기여할 것으로 기대된다.
특히 불스아이는 스티븐스 공과대학교 생명공학과에서 스핀오프된 첨단 의료기기·바이오센서 개발 스타트업으로 도니 미어(Donnie Mir) 박사와 김진호 박사(부교수)가 설립했다. 불스아이는 지난해 미국 국립과학재단(NSF)의 중소기업기술이전(STTR) 1단계(Phase I)에 선정된 바 있으며, 현재 로봇 수술용 촉각 바이오센서, 바이오센서 기반 조직 진단 기술, 폐 조직 치료 기술 분야에서 활발한 연구개발을 진행하고 있다.
앱코는 이번 협력을 통해 고부가가치 의료기기 분야로의 사업 확장을 추진하고 기존 전자기기 제조 역량을 기반으로 글로벌 의료기기 시장 진입을 모색한다는 계획이다. 또한 바이오센싱 기술 고도화와 인공지능 기반 알고리즘 개발, 글로벌 인허가 및 임상 협력 등 상용화 전반에서도 협력하며 사업화 전략 수립과 특허 경쟁력 확보에 나설 계획이다.
앱코 관계자는 "불스아이의 기술이 연구 단계를 넘어 글로벌 수술 현장에 적용될 수 있도록 적극적으로 투자하고 협력할 것"이라며 "이번 사업 다각화 정책을 위한 포트폴리오 고도화와 중장기 성장 동력 확보에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com