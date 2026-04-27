마이크로소프트-서울대, 한국어 AI 리터러시 프로그램 공개

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 마이크로소프트가 서울대학교와 협력해 교육자와 비영리 단체 종사자를 위한 한국어 AI 리터러시 학습·자격 인증 프로그램을 무료로 공개했다.

마이크로소프트의 글로벌 AI 학습 콘텐츠를 바탕으로 서울대 미래교육혁신센터가 한국어로 현지화했다. 국내 교육 현장과 사회 문제 해결 영역에서 책임 있는 AI 활용을 지원하기 위해 마련됐다.

마이크로소프트, 서울대학교와 교육자·사회혁신가 위한 한국어 AI 리터러시 프로그램 공개 [사진=마이크로소프트]

프로그램은 두 단계로 진행된다. 먼저 5월 1주차부터 비영리 및 소셜 벤처 등 사회혁신 조직 종사자를 위한 과정이 시작된다. 마이크로소프트와 글로벌 비영리 컨소시엄 넷호프(NetHope)가 개발한 이 프로그램은 조직 운영 효율화, 데이터 기반 의사결정, 커뮤니티 서비스 개선 등 시민사회에 특화된 AI 실무 역량을 강화한다.

올해 하반기부터는 유치원부터 고등학교까지(K-12) 국내 교원 및 교육계 종사자로 대상이 확대된다. 교원 대상 프로그램은 마이크로소프트와 국제교육기술협회(ISTE)가 개발한 콘텐츠에 국내 교육 정책과 현장 사례를 반영해 구성했다. 전국 교원 직무연수 과정과 연계해 교육 현장 전반으로 확산될 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

프로그램은 서울대 교육행정연수원을 통해 온라인으로 누구나 수강할 수 있으며, 수료자에게는 서울대와 마이크로소프트 공동 명의의 수료 인증서가 발급된다.

성종은 마이크로소프트 엘리베이트 한국 총괄 디렉터는 "AI가 교육과 일의 방식을 빠르게 바꾸고 있지만, 이를 활용할 역량과 기회는 아직 균등하게 확산되지 않고 있다"며 "이 프로그램을 통해 국내 교육 현장과 지역사회의 책임 있는 AI 도입을 돕겠다"고 말했다.

임철일 서울대 교육학과 교수 겸 미래교육혁신센터장은 "AI 시대에 미래 사회에 필수적인 AI 역량을 우리 사회 곳곳에 확산하는 것은 대학의 중요한 사회적 책무"라며 "마이크로소프트와의 협력을 통해 교육 부문과 시민사회에서 혁신 주체들이 AI 기술을 활용해 실질적인 변화를 이뤄낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com