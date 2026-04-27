NH농협은행 '후계농육성자금 영업점 무방문 대출서비스' 도입

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 24일 후계농육성자금 영업점 무방문 대출서비스를 도입했다.
- 모바일 앱 올원뱅크로 대출신청부터 실행까지 비대면 처리한다.
- 농업인 편의 증대와 연간 2만명 이용 예상하며 농업금융 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 '후계농육성자금 영업점 무방문 대출서비스'를 24일부터 본격 도입했다고 27일 밝혔다.
후계농육성자금은 미래 농업 인력 육성과 농업 경영인의 안정적인 정착을 위한 농업정책자금으로, 최대 대출기간 25년, 대출금리 1.5%의 상품이다. NH농협은행 모바일 앱 올원뱅크를 통해 대출신청부터 실행까지 전 과정을 영업점 무방문으로 처리할 수 있도록 설계됐다.
이에 따라 농업인은 영농철 등 바쁜 시기에도 영업점 방문 없이 간편하게 농업 정책자금 대출을 이용할 수 있게 된다. 특히 비대면 서류 제출과 전자 약정 시스템을 도입하여 영업점 무방문으로 대출심사가 가능해졌으며, 이를 통해 연간 최대 2만명의 농업인이 보다 편리한 금융 서비스를 이용할 수 있을 것으로 예상된다.
아울러 금융권 최초로 구현된 농지담보 비대면 인터넷 등기 제도를 구현하고, 영농자금 대출 시 국민주택채권 매입면제 기능을 적용해 무방문 서비스 도입의 실효성을 한층 더 높였다.
NH농협은행 강태영 은행장은 "후계농육성자금은 청년 농업인의 안정적인 정착과 성장을 지원하는 핵심 농업정책자금"이라며 "앞으로도 다양한 농업정책자금에 무방문 대출을 확대하여 농업인의 금융 편의성을 높이고, 농업금융 전문은행으로서 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com