삼성자산운용, 가족 자산관리 가이드북 발간

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 27일 온가족 ETF 투자 패키지북을 발간했다.
- 가족 구성원별 연금·월배당·증여 전략을 하나의 흐름으로 연결했다.
- 27일 오후 6시 유튜브 웹세미나에서 세대별 ETF 추천을 소개한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 연금·월배당·증여 등 가족 단위의 투자 전략을 담은 'Kodex 온가족 ETF 투자 패키지북'을 발간했다고 27일 밝혔다.
삼성자산운용은 Kodex 온가족 ETF 투자 패키지북을 공식 홈페이지를 통해 공개하고, 같은 날 오후 6시 KODEX 공식 유튜브 채널에서 관련 웹세미나를 진행한다.
해당 가이드북은 투자 시기와 목적이 다른 가족 구성원별 자산을 하나의 흐름으로 연결할 수 있도록 구성했다. 30~50대 투자자인 '나'를 중심으로 부모 세대와 자녀 세대까지 확장되는 자산관리 구조를 제시한다.
가이드북은 4개 장으로 이뤄졌다. ▲'3050 나의 이야기' ▲'은퇴를 앞둔 부모님의 고민' ▲'우리 아이를 위한 현명한 증여' ▲'삼성 Kodex가 추천하는 상장지수펀드(ETF) 17종'이다. 각 장은 '나'의 연금 적립기와 월배당을 통한 자산 축적 및 현금흐름 전략, 부모 세대의 연금 인출기 자산 활용 전략, 자녀 세대를 위한 증여 및 장기 투자 전략, 추천 KODEX ETF를 하나의 흐름으로 연결해 설명한다.
각 장은 실제 투자자가 마주하는 고민에서 출발해 해답과 실행 방법으로 이어지는 구조다. '노후 준비를 어떻게 해야 할까', '현금 흐름을 어떻게 만들 것인가', '은퇴 자금을 어떻게 인출해야 할까', '아이 자산은 언제부터 준비해야 할까' 같은 질문을 중심으로 내용을 전개하고, 이에 대한 해답과 함께 KODEX ETF를 활용한 실행 전략을 제시한다.
가이드북은 대표지수·반도체·우주항공·광통신·월배당 등 주요 투자 키워드를 중심으로 KODEX ETF 17종을 활용한 투자 전략을 담았다. 생애주기별 투자 목적에 맞춰 ETF를 활용할 수 있는 구체적인 방법도 제시하고 있다.
웹세미나에서는 세대별 자산관리 전략과 함께 추천 KODEX ETF를 상세히 소개할 예정이다. 행사 참여자 중 추첨을 통해 피크닉 키트(100명), 가이드북 실물 책자(100명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰(50명)이 제공된다.
김도형 삼성자산운용 ETF 컨설팅본부장은 "투자는 이제 개인 단위를 넘어 가족 전체를 함께 설계하는 방향으로 확장되고 있다"며 "투자자들이 자신의 현재 상황을 기준으로 가족 전체의 자산 흐름을 함께 고민하고, 이를 ETF로 실행까지 연결할 수 있는 실질적인 가이드북이 되기를 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com