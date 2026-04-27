하이젠알앤엠, '하노버 메세 2026'서 휴머노이드 핵심 구동 모듈 공개

AI 핵심 요약beta
- 하이젠알앤엠이 20~24일 독일 하노버 메세에서 휴머노이드 로봇용 올인원 액추에이터를 공개했다.
- 모터·감속기·드라이버를 통합한 제품으로 100:1 고감속 성능과 역구동성을 갖춰 안전성을 높였다.
- 글로벌 로봇 제조사들과 기술 검증 및 사업 협력 논의를 진행 중이며 6월 북미 전시회 참가를 예정했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 및 정밀 제어 솔루션 전문기업 하이젠알앤엠이 지난 20~24일 독일에서 열린 세계 최대 산업 기술 박람회 '하노버 메세 2026'에 참가해 휴머노이드 로봇용 핵심 구동 모듈을 공개했다고 27일 밝혔다.
이번에 선보인 제품은 모터, 감속기, 드라이버를 하나로 통합한 올인원 액추에이터다. 휴머노이드 로봇의 관절 구동을 위한 핵심 부품으로, 단일 모듈 설계를 통해 부품 구조를 단순화하고 시스템 효율성을 높였다. 회사는 이를 인간과의 상호작용을 고려한 '인간친화형 액추에이터' 개념으로 정의하고 있다.
회사에 따르면 해당 액추에이터는 자체 설계한 3K 복합 유성기어 아키텍처를 적용해 단일 입력 대비 최대 100:1의 고감속 성능을 구현했다. 동시에 외부 힘에 유연하게 반응하는 역구동성을 확보해 로봇이 충격을 흡수하고 부드럽게 움직일 수 있도록 했다. 아이의 힘으로도 움직일 수 있을 정도의 유연성을 구현함으로써 고출력 구동계에서 발생할 수 있는 경직성과 안전성 문제를 동시에 개선했다.
고출력 밀도의 축방향 자속형 모터를 결합해 동일 부피 대비 높은 토크를 구현했으며, 얇은 팬케이크 구조를 통해 관절부의 소형화와 경량화를 동시에 달성했다. 이는 휴머노이드 로봇의 민첩성과 에너지 효율을 개선할 수 있는 핵심 요소로 작용한다.
이번 전시를 계기로 글로벌 로봇 제조사 및 시스템 업체들과 기술 검증 및 사업 협력 가능성에 대한 논의가 이어졌으며, 일부 기업들과는 제품 적용을 위한 후속 기술 검토로 진행되고 있다.
김재학 하이젠알앤엠 대표는 "이번에 공개한 액추에이터는 단순한 구동 부품을 넘어 인간과의 상호작용을 고려한 인간친화형 액추에이터 개념을 반영한 기술"이라며, "유연성과 제어 정밀도를 기반으로 향후 체화지능(Embodied Intelligence) 환경에서 요구되는 로봇 구동 기술을 구현해 나갈 것"이라고 밝혔다. 그는 이어 "하노버 메세를 통해 휴머노이드 핵심 구동 기술에 대한 글로벌 시장의 높은 관심을 확인한 만큼, 관련 기술 고도화와 사업화를 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
한편 하이젠알앤엠은 지난 9일 자사 유튜브 채널을 통해 인간친화형 액추에이터 제품을 공개했으며, 오는 6월 시카고에서 열리는 북미 최대 로봇 자동화 전시회 '오토메이트 2026'에서도 전시할 예정이다.
nylee54@newspim.com