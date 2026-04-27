[모닝 리포트] "반도체가 살아서 채권이 죽었다"…한은, 금리인상 서두를 필요 없다

메리츠증권, 중립금리 2% 초중반 감안 시 현 기준금리 2.50%, 과도한 긴축 아냐

시장 선도금리, 1년내 100bp 인상 반영…실제 액션과 괴리 크다

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 반도체 주도의 경기 호조에도 불구하고 한국은행이 금리인상을 서두를 필요가 없다는 분석이 나왔다. 수요견인 물가압력이 아직 제한적인 데다, 시장이 반영한 긴축 기대가 실제 한은의 정책 경로와 과도하게 괴리되어 있다는 진단이다.

메리츠증권 리서치센터는 27일 발간한 보고서 '반도체가 살아서 채권이 죽었다'에서 "한국 잠재성장률 1.8% 내외, 장기물가추세 2% 내외를 감안하면 한국의 중립금리는 여전히 2% 초중반 수준"이라며 "2022년 3.5%까지 고도긴축에 나선 이후 중립금리 중간값 내외까지 기준금리를 낮춘 현재 수준"이라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.04.27 dedanhi@newspim.com

◆ 수요견인 인플레로 연결되지 않으면 한은 인내심 길어진다

보고서는 현재의 경기 호조가 수요견인 물가압력으로 이어지느냐 여부에 집중했다. 반도체 빅사이클이 주도하는 성장세가 곧바로 소비자물가 상승으로 전이되지 않는다면, 한은이 금리인상에 나설 명분이 약하다는 것이다.

보고서는 2017년 사례를 근거로 제시했다. 당시에도 반도체 빅사이클이 경기를 주도했고 수출 호조가 내수 확장으로 이어졌지만, 물가상승 압력이 높지 않자 한은의 통화긴축은 1.25%에서 1.75%로 50bp 인상에 그쳤다. 보고서는 "당시 트럼프 1기 시절 미국 연방금리가 0.50%에서 2.50%까지 인상되는 과정에서 대외 통화정책 부담까지 고려했음에도 신중했던 경험을 고려해야 한다"고 짚었다.

수요 견인 인플레의 핵심 지표로는 서비스물가, 특히 개인서비스 물가가 꼽혔다. 2022년에도 한은의 기대인플레를 끝까지 끌어올렸던 힘은 외식을 중심으로 한 개인서비스 물가였다는 분석이다. 유가 상승에 따른 수입물가, 생산자물가, 소비자물가로의 전이는 불가피하더라도 올해 연간 소비자물가가 2.6% 수준에 머문다면 한은의 전략적 인내심은 길어질 수 있다는 설명이다.

◆ 기대인플레 2.9%, 아직 임계치 3.1% 이하…통제 영역

4월 소비자동향조사(CSI)에서 기대인플레이션이 2.9%로 전월 대비 0.2%p 올랐지만, 보고서는 아직 정책당국의 인내 영역 안에 있다고 판단했다. 증가 속도와 임계치인 3.1%까지의 여유를 감안하면 한은이 당장 행동에 나서야 할 상황은 아니라는 것이다.

부동산 시장도 수요견인 위협이 제한적이라는 평가다. 서울과 수도권 아파트 가격이 잡히지 않아 잡음이 있으나, 전국으로 확산하는 수준은 2022년 대비 위협적이지 않다고 봤다. 가계 임금증가 속도 역시 올해 1분기 성장에서 가계 기여도가 0.2%p에 그칠 정도로 수요 견인력이 높지 않다는 점도 확인됐다.

보고서는 또 "반도체 주도 기업들의 경기 주도력을 고려하면 금리를 올릴 정도의 환경일 수 있으나, 심화되는 양극화·K자 흐름 속에서 정책당국은 긍정적인 면 이면의 어두운 부분도 같이 점검해야 한다"고 지적했다. 반도체 기업이 벌어온 소득이 다른 부분으로 분배되어 전반적인 경기개선이 이루어질 때 금리인상이 온전히 납득될 것이라는 조언이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.04.27 dedanhi@newspim.com

◆ 시장 선도금리 100bp 인상 반영…2차례 인상해도 오버슈팅

채권시장에 대한 진단도 주목된다. 현재 선도금리는 1년 내 100bp 금리인상을 반영하고 있는데, 보고서는 실제 2차례 인상이 현실화되더라도 시장금리는 오버슈팅 구간에 있다고 판단했다. 3월 말 선도금리는 1년 후 기준금리 레벨로 3.8%까지 반영한 바 있다.

보고서는 하반기 2차례 인상 전망의 전제로 제시했던 한은 기대인플레 반등이 아직 통제 영역에 있다고 평가하면서, "당장 채권 매수 재료는 부재하나 현 레벨에서 재정비할 정도"라고 밝혔다. 기준금리 2.50% 동결을 전제로 한 금리 되돌림이 당장 나타나기는 어렵지만, 현재 시장금리 수준은 한은의 실제 정책 경로를 과도하게 앞질러 반영했다는 판단이다.

◆ 글로벌 주요국 중앙은행도 '전략적 인내' 국면

글로벌 주요국 중앙은행도 이번 주 줄줄이 통화정책 결정회의를 앞두고 있다. 미 연준(FOMC), 일본은행(BOJ), 유럽중앙은행(ECB), 영국은행(BOE) 등이 모두 동결을 선택할 것으로 전망된다.

보고서는 미국채 10년물 금리가 WTI 90달러 수준을 감안해 4.3% 내외에서 등락할 것으로 내다봤다. 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 완화되지 않는 한 원유 공급 불안이 기대인플레를 자극하고, 장기금리 상방 압력이 반복적으로 나타나는 변동성 장세가 이어질 것이라는 전망이다.

반면 미국의 실질 소비는 명목 가격 상승에 가려져 있으나 하반기로 갈수록 소비 탄력이 둔화될 가능성이 높다며, 미국 연내 1~2차례 금리인하 가능성은 유지했다. 보고서는 "전쟁 위험을 걷어내면 연내 1차례 정도 인하가 가능하지 않겠느냐는 기대는 유지한다"고 밝혔다.



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