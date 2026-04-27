플랜티넷 "플랜티엠, LG유플러스와 '모아진' 요금제 혜택 신규 출시"

AI 핵심 요약beta
- 플랜티엠이 27일 LG유플러스와 제휴해 모아진 요금제를 출시했다.
- 프리미엄 요금제 고객이 모아진을 선택형 미디어로 이용한다.
- 국내 3사 제휴 완료하며 디지털 콘텐츠 사업을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT솔루션 기업 플랜티넷의 자회사 플랜티엠이 LG유플러스와 제휴해 디지털 매거진 플랫폼 '모아진'을 활용한 요금제를 신규 출시했다고 27일 밝혔다.
LG유플러스의 '5G 시그니처', '프리미어 슈퍼' 등 프리미엄 서비스 요금제 이용 고객은 '모아진'을 선택형 미디어 서비스로 이용할 수 있다. 이번 제휴로 플랜티엠은 KT, SKT, LG유플러스 등 국내 주요 통신 3사와의 제휴를 모두 확보했다.
회사에 따르면 '모아진'은 코스모폴리탄, 엘르 등 글로벌 유명 매거진을 포함해 전 세계 2400여 종의 잡지를 모바일과 PC로 제공하는 국내 대표 디지털 매거진 플랫폼이다. 인공지능(AI) 기반 개인별 맞춤형 매거진을 추천하는 '마이피드' 기능, 20개국 언어 실시간 번역, AI 기사 요약, 읽어주기 기능(TTS), 움직이는 표지 등을 특징으로 한다.
플랜티엠 관계자는 "모아진은 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 최신 트렌드와 인사이트를 매일 제공하는 지식 플랫폼"이라며 "LG유플러스와의 협력을 통해 더 많은 고객에게 차별화된 콘텐츠 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
플랜티엠은 이번 요금제 출시를 통해 신규 가입자를 확보하고 디지털 콘텐츠 사업을 확대할 계획이다. 향후 통신사 외 다양한 파트너십을 통해 유통 채널을 다각화하고 글로벌 시장 진출도 검토할 예정이다.
nylee54@newspim.com