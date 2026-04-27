'유통+콜드체인' 결합한 K-푸드 전략…CJ, 베트남 시장 판 키운다

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 23일 베트남 하노이에서 박화산과 업무협약을 체결했다.
- 박화산 유통망과 제품력을 결합해 비비고 브랜드를 전역에 확산한다.
- 신제품 개발과 마케팅으로 K-푸드 시장 주도권을 강화한다.
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만두·김치 넘어 스낵·육가공까지…베트남 식문화 공략 본격화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 베트남 1위 유통사 박화산(Bách Hóa Xanh)과 협력을 확대하며 현지 K-푸드 시장 공략을 본격화한다.
27일 CJ제일제당에 따르면 전국 2,760여 개 매장을 보유한 박화산의 유통망과 CJ제일제당의 제품력·콜드체인 역량을 결합해, 베트남 전역으로 비비고 브랜드 확산에 속도를 낸다는 전략이다. 특히 최근 4개년 연평균 20% 성장률을 기록한 기존 성과를 기반으로, 현지 소비자 접점 확대와 시장 지배력 강화에 나선다.
양사는 이번 협력을 통해 단순 판매 확대를 넘어 가공식품 시장 전반에서의 주도권 확보를 노린다. K-푸드 확대와 함께 베트남 소비 트렌드에 맞춘 신제품 공동 개발, 식품 안전·품질 관리 체계 고도화, 냉장·냉동 인프라 투자 등을 추진한다. 여기에 체험형 마케팅과 K-푸드 페스티벌, 모바일 앱 내 'CJ Zone' 운영 등 온·오프라인을 아우르는 마케팅 전략을 통해 브랜드 인지도 제고에도 집중할 계획이다.
이번 협력은 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 포럼'을 계기로 체결된 업무협약(MOU)을 통해 공식화됐다. 협약식에는 CJ제일제당과 MWG 경영진은 물론, 양국 정부 인사까지 참석하며 전략적 파트너십의 의미를 강조했다. 단순 기업 간 협력을 넘어, 양국 식품 산업 협력의 상징적 사례로 해석되는 대목이다.
CJ제일제당은 2015년 베트남 진출 이후 현지화 전략과 M&A, 생산기지 구축을 통해 빠르게 시장을 확대해왔다. 지난해 매출은 2016년 대비 약 7배 성장했으며, 만두와 김치 시장에서는 압도적 점유율로 1위를 확보하고 있다. 이번 협력을 계기로 기존 호치민 중심의 남부 시장을 넘어 북부 지역과 중소도시까지 사업을 확장하고, 냉동·냉장 제품뿐 아니라 누들·스낵·육가공 등으로 포트폴리오를 넓힌다는 계획이다.
CJ제일제당은 박화산과의 파트너십을 기반으로 비비고를 베트남 '국민 브랜드'로 육성하겠다는 목표를 내세웠다. 현지 라이프스타일에 최적화된 제품과 서비스를 통해 시장 패러다임을 선도하고, K-푸드 확산을 지속적으로 이어간다는 방침이다.
mkyo@newspim.com