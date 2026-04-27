코인원, 가상자산 유명인사 발언 실시간 알려주는 투자 서포트 콘텐츠 출시

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 27일 가상자산 유명 인사 발언 실시간 제공 서비스를 선보였다.
- AI로 X 게시물을 수집 번역해 앱 커뮤니티 탭과 웹 사이드에서 확인한다.
- 비탈릭 부테린 등 30인 발언을 푸시 알림으로 제공하며 리스트 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비탈릭 부테린·마이클 세일러·캐시 우드 등 30인 X 발언 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 가상자산 거래소 코인원이 국내 거래소 중 최초로 가상자산 유명 인사들의 발언을 실시간으로 알려주는 투자 서포트 콘텐츠를 선보인다고 27일 밝혔다.
해당 서비스는 AI를 활용해 소셜미디어 X(구 트위터)에 게시되는 가상자산 업계 주요 인사들의 발언을 실시간 수집, 번역해 제공한다. 별도의 검색이나 번역 과정 없이도 유력 인사의 견해를 즉각 확인할 수 있어 투자자 입장에서 편리한 기능이다.
제공되는 콘텐츠는 코인원 앱 거래 화면 내 '커뮤니티 탭'과 웹 페이지 거래 화면 우측 사이드 패널에서 확인할 수 있다. 앱 사용자들은 개별 설정을 통해 원하는 인사의 발언을 실시간 푸시 알림으로 받아보는 것도 가능하다.
현재 ▲비탈릭 부테린(이더리움 공동 창업자) ▲마이클 세일러(마이크로스트래티지 이사회 의장) ▲캐시 우드(아크인베스트 CEO) 등 글로벌 가상자산 업계를 대표하는 인사 30인의 X 발언을 제공하며, 향후 지속적으로 리스트를 추가해 나갈 예정이다.
코인원 김영민 CTO는 "정보의 비대칭은 가상자산 시장에서 가장 큰 리스크 중 하나였다. 앞으로도 투자자들이 더 넓고 깊은 정보 기반 위에서 스스로 판단할 수 있도록, 거래소 내 정보 제공 인프라를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com