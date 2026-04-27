韩国咖啡市场转型 特色门店成竞争新战场

纽斯频通讯社首尔4月27日电 在韩国咖啡连锁市场竞争日趋激烈、门店数量接近饱和的背景下，多家知名品牌正加快推出特色主题门店，通过提升空间体验和文化属性吸引消费者，探索新的增长模式。

【插图=AI生成】

据咖啡业26日消息，星巴克韩国、一帝亚咖啡（EDIYA）、天好咖啡（Tim Hortons）等品牌近期在韩国多地推进"目的型门店"布局，即通过独特景观、文化主题或沉浸式设计吸引消费者专程前往消费，而不再仅依赖便利位置和价格竞争。

业内指出，过去韩国咖啡行业竞争优势主要体现在门店覆盖率和便捷性，如今消费者更重视停留体验、社交氛围和空间内容，咖啡馆正从单纯饮品消费场所转型为综合休闲空间。

星巴克韩国是这一趋势的代表企业之一。该公司自2020年以来持续扩大"Special Store（特色门店）"布局，目前全国已拥有14家特色门店，涵盖景观型门店、主题概念店及城市高端型门店等。

韩国本土品牌一帝亚咖啡则着力打造融合历史文化元素的特色门店，已在韩国国立中央博物馆、国立庆州博物馆、国立大邱博物馆等文化设施内开设门店。其国立中央博物馆门店采用传统文物元素装饰，并推出艾草年糕华夫饼、薏米茶等韩式特色产品，受到年轻消费者和外国游客欢迎。

加拿大品牌天好咖啡也在韩国推出"复古加拿大"概念门店，通过砖墙、原木及格纹布艺等设计元素，营造北美家庭式温馨氛围，并计划继续扩大相关门店数量。

韩国公平交易委员会发布的《2025年度加盟事业现况》显示，截至2024年，韩国咖啡加盟店总数已达2.9101万家。同期咖啡行业开店率为16.5%，较前一年下降2.5个百分点，显示市场竞争趋于饱和。

分析认为，在门店数量持续高位运行的情况下，韩国咖啡行业正从"规模扩张"转向"内容竞争"。未来，融合地方文化、旅游资源和生活方式体验的特色门店，有望成为行业发展的重要方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社