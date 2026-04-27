조이웍스앤코, 1분기 가구사업 호조..."주요 라인업 고른 성장"

AI 핵심 요약beta
- 조이웍스앤코가 27일 1분기 가구사업 매출 전분기 대비 두 자릿수 성장을 밝혔다.
- 키즈·온담·손니도로 등 주요 라인 매출이 고르게 증가했다.
- 2분기 신규 라인업 확대와 물류 개선 추진하며 주식병합·무상증자 결정했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 가구 브랜드 레이디가구를 운영하는 조이웍스앤코가 올해 1분기 가구사업 매출에서 전분기 대비 두 자릿수 성장을 달성했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 키즈 제품, 온열가구 라인 온담, 매트리스 브랜드 손니도로 등 주요 라인 매출이 고르게 증가했다. 온담은 차별화된 제품 경쟁력과 프리미엄 웰니스 가구 수요를 겨냥한 제품 기획으로 높은 매출 증가를 기록했고, 손니도로는 내장 구조 고도화를 통한 품질 경쟁력 강화로 판매량이 늘었다.
조이웍스앤코는 올 2분기 이후 신규 라인업 확대와 제품 고급화를 추진한다. 오프라인 매장 확대와 온·오프라인 영업 연계를 통해 성장을 가속화할 계획이다. 물류시스템 개선도 지속 추진하며, 물류 전문기업 천일택배와 제3자 물류(3PL) 파트너십을 체결했다.
천일택배의 물류 인프라를 기반으로 배송 정확도와 속도를 높이고, 수요 급변에 대비한 상품 가용성을 확보하며, 안정적인 공급 체계를 구축한다. 데이터 기반 실시간 재고 관리와 정교한 출고 프로세스 도입으로 물류 운영 효율성을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.
회사 관계자는 "키즈, 매트리스, 온열 가구 등 주요 제품군의 고른 판매호조로 1분기 전분기대비 높은 매출 증가세를 기록했다"며 "프리미엄 제품군 확대와 온·오프라인 간 영업 시너지 강화를 통해 지속적인 성장과 수익성 개선을 이끌어 갈 것"이라고 전해다. 이어 "가구사업 성공의 중요한 요소인 물류 시스템 혁신으로 상품 기획, 브랜드 마케팅 등 고객 가치 창출을 위한 핵심 역량 강화에 보다 집중할 수 있는 전략적 경영 환경이 마련돼 성장에 더욱 가속도가 붙을 것"이라고 덧붙였다.
한편 조이웍스앤코는 5대 1 주식병합과 300% 무상증자를 결정했다. 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화와 주주가치 제고가 목적이다.
nylee54@newspim.com