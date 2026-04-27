네오리진, 268억원 유증 완료…"본원·신사업 투자 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 글로벌 콘텐츠 퍼블리셔 네오리진이 27일 제3자배정 유상증자로 268억원을 확보했다.
- 확보 자금은 게임·콘텐츠 등 본원 사업 강화와 AI 등 미래 산업 투자에 쓸 방침이다.
- 신주 상장은 5월 23일 예정이며 자코타아시아가 최대주주로 변경될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 콘텐츠 퍼블리셔 네오리진은 제3자배정 유상증자를 통해 268억원 규모의 자금을 확보하고 본원 사업 경쟁력 강화와 신사업 투자를 본격화한다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 유상증자를 통해 확보한 자금은 게임·콘텐츠 등 본원 사업의 경쟁력을 더욱 강화하는 한편, 인공지능(AI) 등 미래 유망 성장 산업 투자에 활용할 방침이다. 특히 신규 사업을 통해 성장 동력을 한층 다변화한다는 전략이다.
네오리진은 앞서 정기주주총회를 통해 AI 시대에 대응하기 위한 역량을 강화하고, 기존 본원 사업과 연계한 신규 사업 확대를 위해 새로운 사업 목적을 정관에 추가한 바 있다. 해당 사업 목적에는 국내외 자산 투자사업 분야도 포함됐다.
또한 네오리진은 새 최대주주와 신규 이사진이 사업적 시너지를 극대화할 것으로 기대하고 있다. 최대주주로 올라설 예정인 자코타아시아는 글로벌 기업집단 '자코타 그룹'의 관계사로, 폭넓은 글로벌 네트워크를 보유한 것으로 알려져 있다. 아울러 글로벌 가상자산 기업 공동 설립자이자 나스닥 상장사 대표를 역임한 인물이 사내이사로 합류하기도 했다.
네오리진 관계자는 "제3자배정 유상증자 납입 완료를 통해 기존 사업을 강화하고 신규 사업을 추진할 수 있는 강력한 자금력을 확보했다"며 "새 최대주주와의 협력을 바탕으로 기존 및 신규 사업을 활발히 전개하고, 기업가치를 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 유상증자 납입 완료에 따라 신주 상장 이후 네오리진의 최대주주는 'JAKOTA ASIA STRATEGY LIMITED(자코타아시아)'로 변경될 예정이다. 변경 후 최대주주의 지분율은 유상증자 납입 기준 52.75%다. 신주 상장 예정일은 5월 23일이다.
nylee54@newspim.com