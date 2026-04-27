한투운용 배재규 대표, 청소년 불법도박 근절 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용 배재규 대표이사가 27일 청소년 불법 사이버도박 근절 캠페인에 동참했다.
- 서울경찰청 주도 캠페인은 온라인·모바일 환경의 청소년 도박 문제 인식 제고를 위해 진행 중이다.
- 게임으로 위장된 도박 콘텐츠의 높은 중독성과 금전적 피해가 사회적 우려를 키우고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용 27일 배재규 대표이사가 청소년 불법 사이버도박 근절 캠페인에 동참했다고 밝혔다.
서울경찰청이 주도하는 이 캠페인은 온라인과 모바일 환경을 중심으로 확산되는 청소년 대상 불법 도박 문제에 대한 사회적 경각심을 높이기 위해 진행 중이다. 참여자들은 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄'라는 메시지를 전달하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 릴레이를 이어가고 있다.
최근 청소년 도박은 게임 형태로 위장된 콘텐츠를 통해 쉽게 접근할 수 있어 확산 속도가 빠르다. 높은 중독성과 금전적 피해로 인한 사회적 우려가 커지고 있다.
배 대표는 "청소년을 대상으로 한 불법 사이버도박은 단순한 오락을 넘어 심각한 사회 문제"라며 "이번 캠페인을 통해 청소년들이 도박의 위험성을 인식하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
배 대표는 KCGI자산운용의 조원복 대표이사의 지목을 받아 캠페인에 참여했으며, 다음 릴레이 참여자로 키움투자자산운용의 김기현 대표이사를 지목했다.
dconnect@newspim.com