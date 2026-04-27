씨이랩, GPU 낭비 비용 금액으로 시각화한 'AstraMon' 출시

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 27일 GPU 효율성 분석 솔루션 AstraMon을 국내 출시했다.
- AstraMon은 GPU 유휴 자원 비용을 원 단위로 환산하고 고스트 세션 감지한다.
- 대규모 GPU 운영 기업 대상 영업 착수하며 3개월 무료 사용권 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 씨이랩이 GPU 효율성 분석 솔루션 'AstraMon(아스트라몬)'을 국내 정식 출시했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 AstraMon은 대규모 자본이 투입된 GPU 자원의 실질 가동률을 정밀 추적하고, 미가동 상태에서 발생하는 경제적 손실액을 금액 단위로 환산해 보여주는 제품이다. 고가의 AI 리소스가 실제 효율적인 기업 가치 창출에 기여하는 정도를 직관적인 지표로 증명한다는 점이 핵심이다.
AI 시대의 필수 자산인 GPU는 도입 비용이 매우 높지만, 경영진이 그 가동 효율을 직관적인 데이터로 파악하기는 어려웠다. 씨이랩은 이러한 페인 포인트를 해결하기 위해 기존의 단순 점유율(%) 지표를 '원 단위 비용'으로 변환해 제시하는 방식을 채택했다. 이를 통해 기업은 'GPU 유휴 자원으로 인해 연간 10억원의 비용이 낭비되고 있다'와 같이 즉각적인 경영 판단이 가능한 구체적인 리포트를 확보할 수 있게 된다.
AstraMon의 대표 기능은 유휴 GPU의 비용 자동 환산, '고스트 세션' 실시간 감지 및 알림, 리소스 낭비 원인 분석 및 이용 효율 정밀 분석, 운영 효율화 솔루션 'AstraGo' 도입 시 예상 절감액 시뮬레이션 등이다. 또한 경영진을 위한 원페이지 요약 보고서 자동 생성 기능을 갖춰 데이터 기반의 신속한 의사결정을 돕는다.
특히 기술적 범용성과 보안성도 강점이다. 엔비디아의 주요 GPU 모델(V100, A100, H100, H200 등)을 폭넓게 지원하며, 서버당 약 5분 내외의 짧은 설치 시간으로 즉시 가동이 가능하다. 온프레미스 방식을 채택해 민감한 데이터의 외부 유출 우려를 원천 차단했다. 한국어뿐 아니라 영어, 일본어를 동시 지원하여 국내 시장은 물론 일본 등 글로벌 시장 공략에도 곧바로 활용될 예정이다.
회사 측은 주요 타겟을 대규모 GPU 서버를 운영 중인 반도체, 금융, 제조, 클라우드 기업과 교육, 연구기관으로 설정했다. 씨이랩은 출시일을 기점으로 국내 주요 GPU 운영 기업을 대상으로 한 본격 영업에 착수하며, 출시 기념 3개월 무료 사용권 프로모션도 함께 진행한다.
윤세혁 씨이랩 대표이사는 "씨이랩은 그간 AstraGo를 통해 대규모 GPU를 운영하는 고객사의 인프라 효율을 실질적으로 개선하며 체감할 수 있는 성과를 증명해 왔다"며 "이번에 출시한 AstraMon은 씨이랩의 차세대 성장 동력으로서, 고객사가 기존 AI 인프라 투자의 효율성을 극대화하는 동시에 데이터에 기반한 확신 있는 신규 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 전략적 의사결정 도구가 될 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com