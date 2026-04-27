삼성SDS, OpenAI와 손잡고 챗GPT 에듀 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 27일 OpenAI와 협력 강화하며 챗GPT 에듀 판매 권한을 추가 확보했다.
- 챗GPT 에듀는 교육기관 대상으로 데이터 프라이버시 강화와 텍스트·코딩 등 기능을 제공한다.
- 한국방송통신대 PoC 진행하며 교육기관 AI 서비스 확대와 기업 공급 계약을 체결했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 삼성SDS는 OpenAI와의 협력을 강화하며 교육기관을 대상으로 한 '챗GPT 에듀' 판매 권한을 추가로 확보했다고 27일 밝혔다.
챗GPT 에듀는 학교와 출판사 등 교육기관을 위한 서비스다. 사용자의 대화와 응답이 AI 학습 데이터로 활용되지 않도록 설계해 데이터 프라이버시와 보안을 강화했다.
텍스트 이해 및 생성, 코딩, 데이터 분석, 웹 브라우징, 문서 요약, 맞춤형 챗봇 제작 등의 기능을 제공한다.
삼성SDS는 이번 협력을 통해 생성형 AI 도입을 원하는 교육기관들을 대상으로 서비스를 확대할 계획이다. 9만여 명의 학생·교수·교직원을 보유한 국립 한국방송통신대학교와 서비스 도입을 협의 중이며, 현재 개념증명(PoC)을 진행 중이다.
삼성SDS는 지난해 12월 국내 기업 최초로 OpenAI 리셀러 파트너 계약을 체결한 이후 고객 맞춤형 AI 전환 전략을 제공해왔다.
AI 컨설팅, 개발·운영, 클라우드·보안을 아우르는 통합 지원체계를 기반으로 초기 전략 수립부터 도입, 전사 확산, 운영 고도화까지 전 과정을 지원한다.
최근 삼성SDS는 국내 주요 기업들과 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하고 있다. 넥센타이어를 비롯해 공공·금융·제조·유통·서비스 등 다양한 산업의 기업들이 기업 수준의 보안과 데이터 관리가 가능한 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하고 있다.
이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 "챗GPT 에듀를 통해 교육 현장에서 보다 안전하게 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경이 마련될 것"이라며 "OpenAI와의 지속적인 협력을 바탕으로 기업 AI 운영 체계를 설계하고 확산·지원하는 파트너로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com