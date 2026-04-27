"17년간 종양 사례 없었다"…코오롱티슈진 TG-C, 안전성 재확인

AI 핵심 요약beta
- 코오롱티슈진은 23일부터 26일 미국 OARSI 학회에 참석했다.
- 포스터 세션에서 TG-C 17년 장기추적 데이터와 BMI별 유효성을 공개했다.
- 비만 환자군 포함 안전성과 통증 개선 효과를 확인했다.
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오는 7월 임상 3상 데이터 공개 예정
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱티슈진은 지난 23일부터 26일까지(현지시간) 미국 플로리다주 웨스트팜비치에서 열린 국제골관절염학회(OARSI) 월드콩그레스(World Congress)에 참석했다고 27일 밝혔다.
OARSI는 미국 뉴저지에 본부를 둔 관절염 분야 국제 학회로, 매년 전 세계 50여개국 1500여명의 임상 전문가와 정형외과·방사선·물리치료 전문의 등이 참석해 최신 연구 성과를 공유한다.
코오롱티슈진은 이번 학회 포스터 세션에서 ▲TG-C의 17년 장기추적 데이터 ▲임상 2상 투여 환자의 체질량지수(BMI)별 TG-C 유효성 분석 결과 등을 공개했다.
회사는 장기추적 데이터를 통해 TG-C의 안전성을 재확인했다고 설명했다. 해당 데이터는 2025년 7월 31일 기준 장기추적 시험 대상자 219명을 약 17년간 관찰한 결과를 담고 있다.
코오롱티슈진에 따르면 관찰 대상자 가운데 TG-C와 관련된 종양 발생 사례는 확인되지 않았다. 특히 10년 이상 추적 관찰한 고령 환자군 30명에서도 안전성 우려가 나타나지 않았다고 회사 측은 전했다.
비만 환자를 대상으로 한 임상 2상 분석 결과도 공개됐다. 일반적으로 비만 환자는 무릎 하중이 커 치료 난도가 높은 것으로 알려져 있지만, TG-C 투여군은 위약군 대비 통증 점수(VAS)에서 개선 효과를 보였다.
BMI 30 미만 그룹의 통증 개선 수치는 -18.4였으며, BMI 30 이상 비만 환자군에서는 -26.1로 나타났다. 코오롱티슈진은 이를 근거로 비만도가 높은 환자군을 포함한 다양한 환자군에서 유의미한 치료 효과를 확인했다.
회사는 현재 임상 3상 데이터 분석을 진행 중이며, 오는 7월 첫 번째 톱라인 데이터를 공식 발표할 예정이다.
노문종 코오롱티슈진 대표는 "17년간 축적된 데이터는 TG-C의 안전성을 뒷받침하는 강력한 근거"라며 "비만 여부와 관계없이 일관된 효능이 확인되면서 TG-C의 범용성을 다시 한번 확인했다"고 말했다.
전승호 대표는 "실제 임상 시술 사례 가운데 15년 이상의 장기 데이터를 확보한 사례는 TG-C가 유일하다"며 "향후 상업화 단계에서 이를 활용할 수 있는 전략을 준비하고 있다"고 밝혔다.
한편, TG-C는 코오롱티슈진이 개발 중인 세계 최초의 무릎 골관절염 세포유전자치료제다. 글로벌데이터에 따르면 주요 7개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본) 골관절염 시장은 연평균 약 5.3%씩 증가해 2031년 약 5.5조원, 글로벌 전체 시장은 최소 12조원을 넘을 것으로 추정된다.
sykim@newspim.com