이주영·이준석 의원, 28일 '흔들리는 원자력병원' 해법 모색 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 이주영·이준석 의원이 28일 원자력병원 토론회를 개최한다.
- 원자력병원은 부처 간 지위로 재정 지원이 미비하다.
- 발제와 토론으로 제도 개선 방안을 모색한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 보건복지위원회 소속 이주영 개혁신당 의원과 과학기술정보방송통신위원회 소속 이준석 개혁신당 의원이 오는 28일 오전 10시 국회의원회관 제3세미나실에서 '흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가'를 주제로 공동 토론회를 개최한다.
이번 토론회는 국내 유일의 방사선의학 전문 공공병원인 원자력병원이 직면한 구조적 문제를 점검하고, 지속 가능한 운영을 위한 제도적·정책적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.
원자력병원은 암 치료 및 방사선의학 분야에서 국가적 중추 역할을 수행하는 동시에, 방사선 재난 대응이라는 막중한 공공적 기능을 담당하고 있다. 그러나 이런 역할과 책임에 비해 정부의 지원체계는 매우 미비한 실정이다.
특히 원자력병원은 과학기술정보통신부 산하 연구기관이자 보건복지부의 정책을 수행하는 공공의료기관이라는 '이중적 지위'를 가지고 있다. 이로 인해 부처 간 칸막이 행정에 갇혀 일관된 재정·행정 지원을 받기 어려운 구조적 한계를 지니고 있다.
이번 토론회에서는 원자력병원이 직면한 현실과 구조적·제도적 모순을 공론화하고, 방사선의학 전문 연구기관이자 공공병원으로서의 위상에 걸맞은 지원체계 구축 방안을 집중 논의할 예정이다.
토론회 좌장은 강건욱 한국원자력의학원 이사(서울대병원 핵의학과 교수)가 맡는다. 발제에는 조민수 국가방사선비상진료센터장과 김동호 원자력병원장이 나서며, 이어 천기정 서울대병원 핵의학과 교수, 전·현직 원자력의학원·원자력병원 관계자, 그리고 과기부와 복지부 관계자가 참여해 심도 있는 제도 개선 방향을 모색한다.
이주영 의원은 "원자력병원은 단순한 의료기관을 넘어 국가 방사선 대응 체계의 핵심 인프라이자 공공의료의 중요한 축"이라며 "현재와 같은 구조에서는 그 역할을 안정적으로 수행하기 어렵다"고 지적했다.
또한 이 의원은 "부처 간 책임이 분산된 구조를 방치한다면 결국 국민 안전과 직결되는 문제로 이어질 수밖에 없다"며 "이번 토론회를 통해 원자력병원의 위상에 걸맞은 지원체계를 마련하고, 국가 공공의료 체계를 보다 합리적으로 재정비하는 계기를 만들겠다"고 강조했다.
allpass@newspim.com