美만찬 총격범, 범행 직전 성명 남겨...'트럼프 암살 타깃' 암시

AI 핵심 요약beta
- 콜 토마스 앨런이 26일 백악관 기자단 만찬장 총격 전 가족에게 선언문을 보냈다.
- 그는 트럼프 대통령을 소아성애자 등으로 비난하며 행정부 관료를 암살 표적으로 삼았다.
- 트럼프는 앨런의 성명을 반기독교적이라 반박했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건 용의자 콜 토마스 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 범행 동기와 표적을 기술한 성명을 보낸 것으로 드러났다.
뉴욕포스트는 26일(현지시간) 앨런이 범행 10분 전 가족에게 이른바 '선언문(manifesto)'을 발송했으며, 코네티컷주에 거주하는 그의 형제가 이를 지역 경찰에 신고했다고 보도했다.
앨런은 성명에서 도널드 트럼프 대통령을 명시적으로 언급하지는 않았으나 그를 "소아성애자, 강간범, 반역자"로 묘사하며 트럼프 대통령과 행정부 고위 관료들을 암살 표적으로 삼을 것임을 시사했다.
그는 "나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다"며 "오래전부터 그런 입장이었지만, 이번이 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회"라고 밝혔다.
표적과 관련해 앨런은 "행정부 관료들(캐시 파텔 연방수사국[FBI] 국장 제외)이 우선순위 표적"이라고 명시했다.
비밀경호국(SS) 요원은 "필요한 경우에만 표적이 되며 가능하면 비살상 방식으로 무력화하겠다"고 했다. 호텔 보안 요원과 경찰, 주 방위군은 먼저 발포하지 않는 한 표적에서 제외하고, 호텔 직원과 하객도 표적이 아니라고 밝혔다. 또 사상자를 줄이기 위해 벽 관통력이 낮은 산탄을 사용하겠다고 했다.
앨런은 성명에서 자신이 기독교인임을 밝히면서 "다른 이가 억압받고 있을 때 왼뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니라 압제자의 범죄에 대한 방조"라며 범행을 정당화했다.
이와 관련해 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "그의 성명을 읽어보면 기독교를 증오한다는 건 확실하다. 강경하게 반기독교적이었다"고 반박했다.
앨런은 또 행사장인 워싱턴 힐튼 호텔의 보안이 허술했다고 지적하며 "만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것"이라고 했다. 토드 블랜치 법무장관 대행은 앨런이 행사 하루 내지 이틀 전 호텔에 투숙한 것으로 조사됐다고 밝혔다.
wonjc6@newspim.com