KB자산운용, AI 클라우드 인프라 ETF 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 27일 RISE 미국AI클라우드인프라 ETF를 출시했다.
- 네오클라우드 기업인 코어위브와 네비우스 그룹 등 9개 종목에 집중 투자한다.
- 최근 3개월 수익률 34.55%, 연초 이후 54.48%를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용이 27일 'RISE 미국AI클라우드인프라 ETF'를 출시했다고 밝혔다. 이는 그래픽처리장치(GPU) 기반 클라우드와 데이터센터, AI 연산 인프라 등 네오클라우드 기업에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)다.
네오클라우드는 엔비디아 GPU 기반의 초고성능 연산 환경을 제공하도록 AI 전용으로 설계된 차세대 클라우드를 의미한다.
RISE 미국AI클라우드인프라 ETF는 코어위브(20.28%), 네비우스 그룹(20.27%), 마벨 테크놀로지(8.92%), 어플라이드 디지털(8.28%), 아스테라 랩스(7.29%), 코히런트(6.90%), 아리스타 네트웍스(6.64%), 루멘텀 홀딩스(5.87%), 버티브 홀딩스(5.63%) 등 9개 기업에 투자한다.
주요 편입 기업들의 실적 성장이 두드러진다. 네비우스 그룹은 메타와 최대 270억달러 규모의 AI 컴퓨팅 공급 계약을 체결해 누적 수주 잔고가 460억달러를 넘었다. 코어위브는 앤트로픽과의 계약에 이어 메타와 약 210억달러 규모의 장기 계약을 성공시켜 오픈AI, 구글, 메타, 앤트로픽 등을 고객으로 확보했으며 누적 수익 잔고는 880억달러에 달한다.
한편 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 24일 기준 최근 3개월 수익률은 34.55%, 연초 이후 수익률은 54.48%를 기록했다.
dconnect@newspim.com