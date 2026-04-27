영화 '악마는 프라다를 입는다 2', 사전 예매 11만 장 돌파… 흥행 돌풍 예고

AI 핵심 요약beta
- 영화 '악마는 프라다를 입는다2'가 27일 개봉 이틀 앞두고 사전 예매량 11만 장을 넘어섰다.
- 오전 7시 기준 11만4421장으로 예매율 1위를 차지하며 올해 외화 최고 기록을 세웠다.
- 29일 전국 극장에서 전 세계 최초 개봉하며 글로벌 흥행을 예고한다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '악마는 프라다를 입는다2'가 전 세계 최초 개봉을 이틀 앞두고 사전 예매량 11만 장을 넘어섰다고 27일 밝혔다.
영화 '악마는 프라다를 입는다2'는 올해 외화 최고 흥행 기록을 세운 작품의 예매 성적을 갈아치우며 극장가 흥행 판도 변화를 예고하고 있다.
영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '악마는 프라다를 입는다 2'는 이날 오전 7시 기준 사전 예매량 11만 4421장을 기록하며 전체 예매율 1위에 올랐다. 이는 현재 2026년 외화 흥행 1위를 기록 중인 '프로젝트 헤일메리'의 동시기 예매 수치를 상회하는 기록으로 상반기 극장가의 강력한 흥행 주역이 될 것으로 기대를 모은다.
이번 작품은 패션 잡지 편집장 '미란다'와 20년 만에 에디터로 복귀한 '앤디', 브랜드 임원으로 변신한 '에밀리'가 재회하며 벌어지는 이야기를 다룬다. 급격히 변화한 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계 주도권을 차지하기 위해 커리어를 건 이들의 치열한 경쟁이 관전 포인트다.
글로벌 시장의 기대감도 최고조에 달하고 있다. 국내의 폭발적인 반응과 더불어 북미 현지에서도 전편 대비 3배 이상의 개봉 매출액을 기록할 것이라는 전망이 쏟아지며 전 세계적인 흥행 가능성에 관심이 쏠리고 있다.
압도적인 사전 예매 성적을 거두며 본격적인 흥행 레이스를 시작한 영화 '악마는 프라다를 입는다2'는 오는 29일 전국 극장에서 전 세계 최초로 관객들을 만날 예정이다.
taeyi427@newspim.com