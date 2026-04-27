"K时尚"走俏全球 外国游客在韩服饰消费大增

纽斯频通讯社首尔4月27日电 随着韩国流行文化影响力持续扩大，来韩外国游客掀起"K时尚"消费热潮。韩国多家百货商场数据显示，今年第1季度外国顾客在服饰类商品上的消费大幅增长，韩国本土时尚品牌受到广泛欢迎。

【插图=AI生成】

据韩国现代百货26日公布的数据，今年第1季度外国顾客时尚类商品销售额同比增长131%，增幅高于奢侈品类的63%和食品类的39%，成为外国顾客消费增长最快的商品类别。同期，外国顾客在时尚商品上的平均消费金额同比增长40%。

现代百货表示，越来越多外国游客希望深入体验韩国日常生活方式，消费需求已从传统的美食、美妆延伸至服饰穿搭。其中，售价20万至30万韩元区间的韩国本土品牌服装最受欢迎。

韩国其他零售企业也出现类似趋势。新世界百货今年第1季度外国顾客女性服饰销售额同比增长100%，男性服饰增长121%；乐天百货总店外国顾客女性服饰和运动户外类商品销售额分别增长180%和80%。

业内认为，韩国影视剧、流行音乐及网络社交平台传播，持续带动韩国穿搭风格在海外走红，提升了外国消费者对韩国品牌的认知度和信任度。外国游客购买商品范围也从纪念品式服装扩展至运动服、内衣、饰品等多个细分领域。

韩国观光公社发布的数据显示，去年1月至9月，外国游客在韩国时尚消费交易笔数同比增长23.4%。其中，内衣类消费增长59.1%，饰品增长33%，运动服增长32.8%。

与此同时，韩国旅游市场保持强劲复苏势头。今年第1季度来韩外国游客达476万人次，同比增长23%，创历史同期新高。其中，3月来韩外国游客206万人次，同比增长23%，刷新单月最高纪录。

首尔圣水洞等新兴商业区正受益于这一消费趋势。当地原以快闪店闻名，如今正加快转型为"K时尚地标"，吸引多家韩国本土品牌及国际运动品牌开设旗舰店。韩国观光公社数据显示，去年1月至9月，圣水2街1洞外国游客时尚消费同比增长650%，增幅高于传统旅游购物区明洞的62.9%。

分析指出，随着韩流文化持续扩散及旅游市场复苏，K时尚有望成为继K美妆、K食品之后韩国消费产业新的增长亮点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社