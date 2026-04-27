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[LPGA] 셰브론 우승한 코르다, 수영장에 '풍덩'...윤이나 공동 4위

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  • 넬리 코르다가 26일 셰브론 챔피언십에서 우승했다.
  • 18언더파 270타로 5타 차 독주하며 세계 1위 탈환했다.
  • 윤이나는 공동 4위로 메이저 최고 성적을 세웠다.

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코르다, 와이어 투 와이어 우승...세계랭킹 1위 탈환도
윤이나, 역대 메이저 최고 성적...상금 6억3500만원
세계랭킹 3위 김효주 6위...아마추어 양윤서 공동 38위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셰브론 챔피언십을 지배한 넬리 코르다(미국)가 '수영장의 여인'이 됐다. 이 대회는 30년 넘게 이어져 온 '입수 전통'이 있다. 우승자가 캐디나 지인들과 연못에 뛰어드는 세리머니인데 올해 코스를 옮겨 주최 측이 임시 수영장을 설치했다. 윤이나(23·솔레어)는 공동 4위에 올라 메이저 최고 성적을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 셰브론 챔피언십 우승자 넬리 코르다. [사진=LPGA] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

코르다는 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼 파크 골프 코스(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 첫 메이저 셰브론 챔피언십(총상금 900만 달러) 최종 라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2언더파 70타를 적어냈다. 최종 합계 18언더파 270타, 인뤄닝(중국)과 파티 타바타나킷(태국·이상 13언더파 275타)을 5타 차로 따돌린 와이어 투 와이어 우승이다. 지난해 8월 지노 티띠꾼(태국)에게 내줬던 세계 랭킹 1위 자리도 약 8개월 만에 탈환했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 코르다가 26일 셰브론 챔피언십 우승을 이루고 주최 측이 마련한 임시 수영장에 뛰어들고 있다. [사진=LPGA SNS] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 코르다가 26일 셰브론 챔피언십 우승을 확정하고 기뻐하고 잇다. [사진=LPGA] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

2024년에 이어 2년 만에 셰브론 트로피를 다시 들어 올린 코르다는 투어 통산 17승이자 메이저 3승, 올 시즌 2승째를 채웠다. 우승 상금은 135만 달러(20억원). 개막전 우승을 포함해 시즌 출전 5개 대회 전부 2위 안에 들어 말 그대로 '천상계 페이스'다.

윤이나는 이날 버디 7개, 보기 3개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 276타로 류옌(중국)과 함께 공동 4위에 올랐다.

지난해 LPGA 투어에 데뷔한 윤이나는 26개 출전 대회에서 단 한 차례만 톱10에 들어 기대에 미치지 못한 성적을 냈으나 현지 적응을 마친 올 시즌엔 상승세를 타고 있다. 지난달 포드 챔피언십에서 LPGA 투어 데뷔 후 최고 성적인 공동 6위에 올랐고, 20일에 끝난 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십에선 단독 4위로 개인 최고 성적을 경신했다. 셰브론 챔피언십에서도 공동 4위에 올라 2주 연속 '톱5'를 이어갔다.

윤이나는 지난해 US 여자오픈에서 기록한 메이저대회 개인 최고 성적(공동 14위)을 경신하면서 데뷔 후 최다인 42만9922달러(약 6억3500만원)의 상금을 받았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윤이나. [사진=LPGA] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

윤이나는 라운드를 마친 뒤 "나 스스로 자랑스럽다"며 "내가 할 수 있는 것에만 집중하려 했는데, 그게 결과로 이어진 것 같다"고 담담하게 말했다. 윤이나는 US 오픈 예선에 나서는 자신의 캐디인 케빈의 캐디를 맡기로 해 주목을 끈다. 그는 "한 번도 해본 적이 없는데 조금 긴장된다"며 웃은 뒤 "크게 도움을 주지 못해 그냥 가방만 들어주려고 한다. 새로운 경험을 할 것 같다"고 말했다.

세계 랭킹 3위 김효주는 마지막 날 3타를 줄이며 최종 합계 7언더파 281타, 단독 6위로 대회를 마쳤다. 황유민과 유해란은 4언더파 284타 공동 12위, 최혜진과 임진희는 3언더파 285타 공동 21위에 올랐다. 아마추어 양윤서는 이븐파 288타 공동 38위로 첫 메이저 무대에서 존재감을 드러냈다.

psoq1337@newspim.com

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케냐 사웨, 마라톤 '2시간 벽' 깨다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마라톤 풀코스 42.195㎞ '2시간의 벽'이 공식 대회에서 처음으로 무너졌다. 케냐의 사바스티안 사웨(30)는 26일(한국 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 통과했다. 2023년 켈빈 키프텀(케냐)이 시카고 마라톤에서 작성한 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 65초나 지운 역대급 레이스였다. 인류가 공식 공인 마라톤 레이스에서 '서브 2'에 성공한 것은 이번이 처음이다. 사웨는 초반부터 흔들림이 없었다. 선두 그룹에서 안정적으로 레이스를 이끌며 5㎞를 14분 14초에 통과했다. 당시 페이스만으로도 2시간 00분 3초가 예측되는 살인적인 속도였다. 하프 지점도 1시간 00분 29초로 통과했다. 세계기록 페이스를 유지하면서도 표정에는 여유가 남아 있었다는 현지 중계진의 평가다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 골인한 뒤 자신의 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 승부는 30㎞ 이후였다. 사웨는 1시간 26분 03초로 30㎞ 지점을 찍은 뒤 페이스를 다시 끌어올렸다. 요미프 케젤차(에티오피아)가 옆에서 따라붙자 오히려 속도를 더 올리며 양자 구도를 만들었다. 결승선을 약 1.7㎞ 남기고 마지막 승부수를 띄웠다. 사웨는 체중이 하나도 남지 않은 듯 가볍게 치고 나갔고 케젤차는 그 스퍼트를 끝내 버티지 못했다. 버킹엄궁 앞 스트레이트에 들어설 때 승부는 이미 끝나 있었다. 사웨는 두 팔을 번쩍 치켜들며 1시간 59분 30초를 찍었다. 2시간 벽을 깨기 위한 수십 년 도전이 한순간에 결실을 맺는 장면이었다. 그는 결승점에서 "정말 행복하다. 잊지 못할 날이다. 초반부터 페이스가 좋았고 결승선에 가까워질수록 몸 상태가 더 좋아지는 걸 느꼈다"고 말했다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 골인하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 2위로 골인한 케젤차 역시 1시간 59분 41초에 완주하며 인류 역사상 두 번째 '서브 2' 기록을 남겼다. 3위 제이컵 키플리모(우간다)는 2시간 00분 28초로 골인해 종전 세계기록을 앞질렀다. 인류가 한 번도 넘지 못했던 장벽이 한 레이스에서만 세 번이나 뛰어넘어진 셈이다. '2시간의 벽'은 오랫동안 인간 한계의 상징이었다. 엘리우드 킵초게(케냐)가 2019년 비엔나 특설 코스에서 1시간 59분 40초를 찍긴 했다. 하지만 이는 레이저 유도차량, 대규모 페이스메이커, 특수 설계 코스가 동원된 이벤트 레이스로 공식 기록으로는 인정받지 못했다. '인간의 다리만으로, 공인 조건에서 2시간을 깰 수 있는가'라는 질문은 여전히 열린 채 남아 있었다. 사웨는 그 물음에 '가능하다'는 답을 내놓았다. 사웨는 이미 예고된 '차세대 괴물'이었다. 2024년 발렌시아 마라톤 데뷔전에서 2시간 02분 05초로 우승한 뒤, 2025년 런던 마라톤에서는 2시간 02분 27초로 정상에 올랐다. 메이저 마라톤 풀코스 4전 전승이다. 그는 대회를 앞두고 "세계 신기록은 시간문제다. 언젠가 2시간 이내에 마라톤을 완주하는 첫 선수가 될 것이라 믿는다"고 말했다. 그리고 런던에서 그 약속을 현실로 바꿨다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=티지스트 아세파가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 여자부에서 2시간 15분 41초에 결승선을 통과한 뒤 감격하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 여자부에서도 세계기록이 쓰였다. 에티오피아의 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초에 결승선을 통과했다. 지난해 같은 대회에서 자신이 작성한 2시간 15분 50초를 9초 줄인 기록이다. 여자 선수만 뛰는 레이스 기준 세계 최고 기록이 다시 한 번 교체됐다. 2위 헬렌 오비리와 3위 조이실린 제프코스게이(이상 케냐)도 각각 2시간 15분 53초, 2시간 15분 55초를 찍으며 사웨의 레이스 못지않은 하이 레벨 경쟁을 펼쳤다. 세계육상연맹은 여자 도로 레이스 기록을 '혼성 경기'와 '여자 단독 경기'로 나눠 집계한다. 남자 선수들이 페이스메이커 역할을 하는 혼성 레이스와 여자들만 뛰는 레이스의 조건이 다르기 때문이다. 혼성 마라톤 여자 세계기록은 루스 체픈게티(케냐)가 2024년 시카고 마라톤에서 작성한 2시간 09분 56초다. 이번 런던에서는 여자 단독 레이스 기록이 다시 쓰였다. 마라톤은 인간 한계를 시험하는 스포츠다. 그 종목에서 가장 단단해 보이던 벽이 무너졌다. 사웨는 레이스 뒤 "오늘 이 자리까지 오직 기록 단축만을 위해 달렸다. 인간에게 한계가 없다는 걸 보여줘 기쁘다"고 말했다. psoq1337@newspim.com 2026-04-27 07:27
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국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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