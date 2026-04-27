SK텔레콤, 베트남에 AI 데이터센터 구축

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 23일 베트남에서 MOU 체결했다.
- SK이노베이션과 응에안성 정부와 AI DC 구축 협약 맺었다.
- LNG 발전 전력 연계로 동남아 AI 생태계 육성한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 국내에서 축적한 인공지능 데이터센터(AI DC) 역량을 앞세워 동남아시아 거점 확보에 본격 나섰다.
27일 업계에 따르면 SK텔레콤은 지난 23일(현지시간) SK이노베이션과 함께 베트남 응에안성 정부 및 국가혁신센터와 AI 데이터센터 구축 및 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다. 협약은 베트남 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 포럼'에서 이뤄졌다.
핵심은 AI 데이터센터와 에너지 인프라를 결합한 통합 모델이다. SK이노베이션이 추진 중인 '뀐랍 LNG 발전 프로젝트'와 연계된다. 1.5기가와트(GW) 규모 가스복합화력발전소에서 생산한 전력을 AI 데이터센터에 공급하는 방식이다. 단순 인프라 구축을 넘어 정책 수립과 파트너 발굴 등 현지 AI 생태계 전반을 함께 육성한다는 계획이다.
응에안성은 베트남 중북부의 핵심 산업 거점이다. 항만·물류 인프라를 기반으로 제조업과 에너지 산업이 빠르게 성장하고 있다. 베트남 정부는 신속한 인·허가와 세제 혜택 등을 주며 사업 실행을 뒷받침하기로 했다.
SK텔레콤은 그동안 가산 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS) 상용화와 현재 추진 중인 울산의 100㎿ 규모 하이퍼스케일급 AI DC 건설 역량 등을 바탕으로 베트남에 이어 말레이시아, 싱가포르 등 동남아시아 전역으로 에너지 특화 AI DC 모델을 확산할 방침이다.
yuniya@newspim.com