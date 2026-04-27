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엔켐, 유럽 중저가 EV 시장 공략 본격화

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  • 엔켐이 27일 유럽 전기차 시장 성장에 맞춰 중저가 전해액 전략을 강화했다.
  • 미드니켈 배터리용 전해액 개발과 NCA·NCM·LFP 등 제품군을 가격 경쟁력 있게 확대했다.
  • 폴란드 공장 중심 20만 톤 생산 체제 구축하며 10개 고객사 확보와 하반기 실적 턴어라운드를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폴란드·헝가리 생산기지 중심 10개 고객사 확보 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 소재 전해액 기업 엔켐이 유럽 전기차 시장 성장에 맞춰 중저가 전기차용 전해액 전략을 강화하고 있다고 27일 밝혔다.

엔켐은 미드니켈 배터리용 전해액을 중심으로 고전압 안정성과 산화 분해 억제 성능을 확보했다. 주행거리 증가와 급속충전 성능 개선을 동시에 겨냥한 제품으로, 관련 첨가제 개발도 완료했다. 이와 함께 NCA, NCM, LFP, 실리콘 음극용 전해액 등 다양한 제품군을 유럽 시장에서 운영하며 기존 고성능 중심 포트폴리오에서 벗어나 가격 경쟁력을 갖춘 제품까지 확장했다.

회사에 따르면 유럽 시장 내 고객 기반 확보도 빠르게 진행 중이다. 프랑스 배터리 기업 베르코의 기가팩토리를 중심으로 르노 프로젝트에 대응하고 있으며, 프랑스, 폴란드, 헝가리, 이탈리아 일부 고객사와도 협업을 추진 중이다. 유럽 전역에서 약 10개 고객사 확보를 목표로 영업 활동을 확대하고 있으며, 독일, 영국, 노르웨이, 스페인 등에서 신규 프로젝트 대응을 위한 샘플 공급을 진행하고 있다.

엔켐 폴란드 법인 전경. [사진=엔켐]

생산과 공급은 폴란드 브로츠와프 공장을 중심으로 이뤄진다. 엔켐은 유럽에서 총 20만 톤 규모의 전해액 생산능력을 확보했으며 폴란드 13만 톤, 헝가리 7만 톤의 생산 체제를 구축했다. 주요 배터리 제조사의 생산 거점 인근에 공장을 배치해 물류 효율성과 공급 안정성을 동시에 확보했다.

회사에 따르면 유럽 정책 환경도 사업 확대에 우호적으로 작용하고 있다. 유럽연합의 산업가속화법은 배터리와 전기차의 역내 생산을 유도하는 내용을 담고 있으며, 공공 조달과 보조금 지급 기준에 유럽 내 생산 요건을 포함했다. 수요 측면에서도 시장은 빠르게 성장하고 있다. 유럽 15개국의 지난달 전기차 신규 등록 대수는 22만4000대로 전년 대비 51.3% 증가했으며, 올해 1분기 누적 기준으로는 50만 대를 기록하며 33.5% 증가했다.

엔켐 관계자는 "유럽 전기차 시장의 구조적 성장과 정책 환경 변화를 반영해 사업 포트폴리오를 전략적으로 재편하고 있다"며 "중저가 전기차 시장을 타깃으로 한 제품 믹스 개선과 현지 생산 인프라를 기반으로 하반기 실적 턴어라운드를 추진할 것"이라고 전했다.

 

nylee54@newspim.com

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李대통령, 하정우·전은수 사직 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 28일 6·3 국회의원 보궐선거에 출마하는 청와대 하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인 사직안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 "이 대통령이 하 수석에게 '어려운 결정 존중한다'며 흔쾌히 (사직을) 수락했다"고 밝혔다. 이 대통령은 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"고 응원했다. 하정우(왼쪽) 청와대 AI미래기획수석과 전은수 대변인이 6·3 재보궐 선거에 출마하기 위해 사직서를 제출했고 이재명 대통령이 28일 오후 재가했다. [사진=뉴스핌 DB] 하 수석은 6·3 지방선거 부산시장에 출마한 전재수 더불어민주당 의원 지역구인 부산 북갑 보궐선거에 전략 공천을 받을 예정이다.   전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장이 청와대로 들어오면서 공석이 된 충남 아산을 지역구에 전략 공천으로 출마할 예정이다.   하 수석은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 "국익과 국민에 가장 도움이 되는 방향으로 결정한 것"이라고 출마 결심 이유를 밝혔다. 하 수석은 "처음 (청와대) 들어오면서 아이들에게 기회가 있는 나라를 만들고 싶다고 했는데 방향성을 바꾼 적은 없다"며 "어디서 무슨 일을 하든 '인공지능(AI) 3강'을 만드는 데 가장 중요한 일을 할 수 있을 것"이라고 강조했다. 하 수석은 "한국을 미래 성장의 기회가 있는 나라로 만들려면 지금 시점에서 가장 중요하고 긴급한 곳이 어디인가에 제 역량을 집중하고자 한다"며 "이 부분을 이 대통령도 인정하고 동의하고 흔쾌히 '큰 결단했다'고 말씀했다"고 전했다.  하 수석은 "앞으로도 계속 AI와 지방주도 성장에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다. 전 대변인은 "이 대통령 곁에서 함께 국정을 해왔는데 이제는 (국회라는) 최전선에서 소통하고 국민께 왜곡되지 않도록 잘 알리겠다"며 "국민을 위한 정치를 하겠다"고 출마 의지를 밝혔다.  the13ook@newspim.com 2026-04-28 18:14
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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