한국예탁결제원, AI 플랫폼 고도화로 업무 자동화 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 27일 AIWorks 고도화를 추진한다.
- 금융위로부터 15일 변경승인 받아 GPT-4o를 GPT-5.2로 업그레이드한다.
- 메일·챗봇 연동과 보안 강화로 업무 편의성을 높인다.
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고객 접점 AI 기술 활용으로 서비스 품질 개선
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원이 업무망 생성형 인공지능(AI) 서비스 AIWorks(아이웍스) 고도화를 추진한다.
27일 한국예탁결제원은 지난 15일 금융위원회로부터 혁신금융서비스 변경신청 승인을 받아 AIWorks 고도화를 위한 제도적 기반을 마련했다고 밝혔다. AIWorks는 내부망에서 생성형 AI 이용을 목적으로 규정검색 에이전트(Agent) 및 UI 코딩 어시스턴트 기능을 제공하는 AI 서비스 포털로, 지난해 6월 25일 혁신금융서비스로 최초 지정돼 같은해 12월 8일 서비스를 개시했다. 혁신금융서비스 제도를 활용한 금융 유관기관 중 최초 사례다.
고도화의 핵심은 AI 모델 업그레이드다. 기존 GPT-4o 모델을 최신 GPT-5.2 버전으로 교체해 AI 질의 결과의 신뢰성과 정확도를 높인다. AIWorks와 디지털 업무환경(DWP) 솔루션 연동도 함께 추진한다. 임직원이 가장 자주 사용하는 사내 메일과 메신저에 AI를 접목해 '스마트 메일'과 '직원용 업무 도우미 챗봇'을 도입하고, 단순·반복 업무를 줄여 업무 편의성을 높인다는 계획이다. 보안성 강화를 위해서는 AIWorks 표준 API를 개발해 개인정보 입력 차단·로깅 등 단일지점통제 방식을 적용한다.
한국예탁결제원은 상용 AI 모델 활용에 그치지 않고 기술 내재화도 병행 추진한다. 연구개발(R&D) 환경에서 자연어 기반 사내 데이터 처리 및 핵심 업무용 코딩 어시스턴트 적용을 위한 기술 습득·검증을 진행 중이다. 증권 전자등록·결제 등 예탁결제원 고유 업무에 특화된 AI 경쟁력을 확보하려는 취지다.
한국예탁결제원은 금융권의 엄격한 규제를 준수하면서 효율적인 방법으로 AI를 도입하는 전략을 유지하고, 급변하는 규제와 기술 변화를 고려해 단계적으로 AX를 추진할 계획이다. AIWorks 고도화는 보안 점검 등을 거쳐 올해 하반기 완료를 목표로 한다.
한편 이윤수 한국예탁결제원 신임 사장은 이달 초 취임사에서 "AI 등 신기술을 활용해 서비스의 편리성과 효율성을 끌어올리겠다"고 밝힌 바 있다.
dconnect@newspim.com