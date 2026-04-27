한화생명, 수직 마라톤 '한화생명 시그니처 63RUN' 개최

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 한화생명이 오는 5월 23일 서울 여의도 63빌딩에서 국내 최초 수직 마라톤 대회 '한화생명 시그니처 63RUN'을 개최한다고 27일 밝혔다.

'한화생명 시그니처 63RUN'은 참가자들이 63빌딩 계단을 오르며 자신의 한계에 도전하는 프로그램이다. 올해 대회는 'RUN TO THE LIMIT'이라는 슬로건 아래 기존 단일 코스 외에 6회 반복 오르기인 '챌린지' 부문을 강화했다.

[사진=한화생명]

참가 티켓 예매는 5월 6일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 선착순으로 진행되며, 모집 인원은 총 500명, 참가비는 1인당 1만 5000원이다. 참가 부문은 시그니처(1회 오르기·100명)와 챌린지(6회 오르기·400명)로 나뉜다.

특히 챌린지 부문은 7506개의 계단을 오르는 고난도 코스로 만 20세 이상 49세 이하만 신청 가능하다. 또 행사 당일 건강 상태 확인 절차를 거쳐야 한다. 참가비 전액은 사회연대은행을 통해 자립준비청년의 사회 정착 지원금으로 사용될 예정이다.

이번 행사는 한화금융계열사 공동 브랜드 'PLUS'의 러닝 프로젝트와 연계해 진행된다. 또한 참가자 전원에게는 모바일 완주증과 메달 기록 각인 서비스가 제공되며 ▲스포츠 테이핑 ▲포토존 ▲라이브 포토 촬영 등 부대 프로그램도 마련된다.

행사 당일에는 개인 기록을 합산해 팀별로 경쟁하는 수직 마라톤 방식의 특별 프로그램 '2026 63RUN THE MATCH'도 함께 진행된다. 격투기 선수 출신 방송인 김동현과 스포츠 크리에이터 홍범석이 한 팀을 이루고, 전년도 우승자 팀과 맞붙는 방식으로 펼쳐진다.

한화생명 최현경 CX전략실장은 "'한화생명 시그니처 63RUN'은 단순한 수직 마라톤을 넘어 6회 반복 오르기를 통해 자신의 한계를 시험하는 도심형 챌린지 스포츠로, 차별화된 경험을 제공하는 행사"라며 "앞으로도 다양한 스포츠 콘텐츠를 통해 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com