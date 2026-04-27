1만명 참여 텔레그램 '박제방' 운영 10대 3명 검거

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청소년성보호법 등 혐의...2명 구속

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 개인 신상정보와 허위 명예훼손 게시글, 성착취물 등을 올려 낙인을 찍는 이른바 '박제방' 채널을 운영한 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

27일 경찰에 따르면 경기남부경찰청 사이버수사과는 청소년성보호법 위반, 성폭력처벌법 위반, 정보통신망법 위반, 개인정보보호법 위반 등 혐의를 받는 10대 남성 A군 등 3명을 검거했다. 이중 2명은 구속됐다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

이들은 지난해 9월부터 올해 4월까지 텔레그램에 4개의 비공개 채널을 각자 운영하면서 참여자들로부터 사진, 신상정보 등 피해자와 관련된 자료를 의뢰 받아 성적인 내용이 담긴 허위 명예훼손 내용을 덧붙여 유포하고 참여자들이 제작한 성착취물을 유포한 혐의를 받고있다. 또 불법 온라인 도박 사이트와 대포 유심 판매 채널 운영자로부터 광고비 명목의 금전을 수수했다는 혐의도 받는다.

이들이 운영한 4개 채널의 참여자 수는 약 1만명에 달하는 것으로 조사됐다. A군이 박제방 채널 2개를 개설해 수익을 올리고 친구 2명이 각자 채널을 개설한 것으로 알려졌다.

경찰은 피해자로부터 피해 사실을 접수한 뒤 해당 채널에 들어가 자료를 수집하는 위장수사 등 기법을 활용해 이들을 검거했다.

경찰은 이들이 범죄로 벌어들인 780만원과 1100만원 상당의 골드바도 압수해 기소 전 몰수보전 신청했다. 이들이 운영한 4개 채널은 방송미디어통신심의위원회에 삭제 등을 요청해 폐쇄 조치했다.

gdy10@newspim.com