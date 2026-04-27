뉴온, 키성장 건강기능식품 '매직키드' 52만포 판매

AI 핵심 요약beta
- 뉴온이 27일 매직키드 누적 판매 52만포 돌파를 밝혔다.
- 매직키드가 출시 후 30억원 매출과 재구매 수요를 기록했다.
- 27일부터 5월 5일 가정의 달 프로모션으로 키측정기와 사은품을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프케어 브랜드 뉴온이 키성장 건강기능식품 '매직키드'의 누적 판매량이 52만포를 돌파했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 매직키드는 지난 12월부터 홈쇼핑 및 온라인 채널을 통해 약 30억원의 매출을 기록했다. 출시 초기 3주 만에 13만포를 판매한 이후 재구매 수요가 꾸준히 이어지고 있다.
회사는 제품이 식품의약품안전처로부터 어린이 키성장 기능성을 인정받은 개별인정형 원료 '한삼덩굴추출분말(HSy2)'을 적용했다고 설명했다. 뼈 형성에 도움을 줄 수 있는 비타민K2를 더한 설계로 경쟁력을 갖췄다고 전했다.
뉴온은 27일부터 5월 5일까지 가정의 달 프로모션을 진행한다. 매직키드 12주분 이상 구매한 고객 선착순 20명에게 초음파 키 측정기를 증정하며, 행사 대상 제품 구매 고객 전원에게 '튼튼백서 면역 튼튼 에키네시아 스틱' 2주분 1박스를 사은품으로 제공한다.
프로모션 기간 동안 단일 제품 구매 시에도 무료 배송이 적용되며 구매 고객 전원에게 5% 적립 혜택이 제공된다. 포토 및 영상 리뷰 이벤트를 통해 추첨으로 10명에게 5천 포인트도 지급할 예정이다.
뉴온 관계자는 "매직키드는 기능성 원료 기반 설계를 통해 재구매 중심의 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다"며 "가정의 달을 맞아 소비자 혜택을 강화한 프로모션으로 브랜드 경험을 확대할 것"이라고 말했다. 이어 "자세한 내용은 뉴온 네이버 브랜드스토어 및 공식몰에서도 확인 가능하다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com