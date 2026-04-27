롯데이노베이트, IBK 베트남 법인 IT 사업 수주…동남아 금융 IT 시장서 입지 강화

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 27일 베트남 법인을 통해 IBK기업은행 베트남 법인 IT 프로젝트를 수주했다.
- IBK 글로벌 시스템 기반 IT 인프라와 DC·DR 체계를 DXC와 협력해 구축한다.
- 베트남 금융 IT 역량을 입증하며 아그리뱅크와 차세대 인프라 협력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 베트남 현지 법인을 통해 IBK기업은행의 베트남 법인 설립 IT 프로젝트를 수주했다.
이번 프로젝트는 IBK 글로벌 시스템을 기반으로 IT 인프라, 소프트웨어, 보안 솔루션 도입과 데이터센터(DC) 및 재해복구(DR) 체계 설계·구축을 포함한다. 글로벌 IT 서비스 기업 DXC 테크놀로지와 협력해 베트남의 현지 규제와 금융 보안 요건을 반영한 표준 아키텍처를 설계하고 단계별 구축과 통합 테스트를 거쳐 운영을 전환할 계획이다. 초기 구축 단계부터 모듈화 및 자동화 운영 체계를 적용한다.
롯데이노베이트 베트남 법인은 베트남에 진출한 롯데그룹 계열사의 IT 시스템을 통합 관리하고 있다. '롯데몰 웨스트레이크 하노이' 같은 대형 복합시설 운영을 통해 대규모 시스템 통합 및 안정적 서비스 운영 역량을 입증했다.
롯데이노베이트는 베트남 최대 지점망을 보유한 국영 은행 아그리뱅크의 시스템 구축 및 운영을 20년째 수행하고 있다. KB국민은행 하노이 지점, SGI서울보증 베트남 지점, IBK기업은행 하노이 지점 등 다양한 금융기관 프로젝트를 통해 현지 규제 환경에서의 수행 역량을 검증받았다. 비엣캡 증권, 사이공-하노이 증권, NH투자증권 베트남, 신한투자증권 베트남 등 증권사에 증권 업무 시스템을 구축하며 금융권 전반에 걸친 IT 서비스 경쟁력을 높이고 있다.
롯데이노베이트는 지난 14일 아그리뱅크 부행장과 만나 베트남 금융 IT 시장 동향과 협력 방안을 논의했다. 양사는 20년간의 파트너십을 바탕으로 디지털 뱅킹 고도화, 클라우드 전환, AI 고객 서비스 등 차세대 금융 인프라 구축 협력을 강화하기로 했다.
yuniya@newspim.com