부산시, 대규모 공연 대비 먹거리 안전 점검…6주간 집중 수사

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 다음달 4일부터 6월 12일까지 먹거리 안전 기획수사를 실시한다.
- BTS 월드투어 공연 등으로 관광객 급증 예상에 공항·역 주변 음식점을 집중 점검한다.
- 수산물 원산지 위반·소비기한 경과 제품 사용 등 적발 시 형사 입건 등 엄정 조치한다.
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안전한 미식 도시 이미지 제고
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 대규모 공연 등으로 몰릴 국내외 관광객을 위한 먹거리 안전 강화에 나선다.
시는 다음달 4일부터 6월 12일까지 6주간 '관광객 이용 교통거점 및 주변 관광지 먹거리 안전 기획수사'를 실시한다고 27일 밝혔다.
이번 수사는 관광객이 많이 이용하는 음식점에서의 불법·비위생 행위를 사전에 차단해 식품 안전을 확보하는 것이 목적이다.
오는 6월 열리는 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연 등으로 부산을 찾는 국내외 관광객이 급증할 것으로 예상됨에 따라, 공항과 버스·철도역 주변, 주요 관광지 정류장 인근 음식점을 집중적으로 점검한다.
외국인 관광객 수요가 많은 지역과 과거 위반 이력이 있거나 위생 상태가 불량한 의심 업소, 원산지 표시 관련 민원이 접수된 곳 등 위험 요인이 큰 업소를 우선 선정해 수사를 진행한다.
주요 수사 대상은 횟집 등 수산물 원산지 거짓·혼동 표시, 무표시 및 소비기한 경과 제품의 조리·판매 목적 사용과 보관, 식품 취급 기준 및 규격 위반, 가격표 미표시, 남은 음식 재사용 등이다. 위법이 적발될 경우 관련 법령에 따라 형사 입건과 관할기관 통보 등 엄정 조치를 내릴 방침이다.
원산지 거짓 표시는 농수산물 원산지 표시법에 따라 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금, 소비기한 경과 제품 관련 위반은 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금, 식품 취급 기준 위반은 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금이 부과될 수 있다.
박형준 시장은 "BTS 공연 등으로 증가하는 관광 수요에 대비해 누구나 안심하고 부산의 먹거리를 이용할 수 있도록 선제적으로 안전 점검을 추진했다"며 "방문객들에게 부산이 안심하고 즐길 수 있는 글로벌 미식 관광도시로 기억되도록 먹거리 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com