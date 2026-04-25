음바페 '월드컵 출전' 비상, 경기 막판 햄스트링 통증 교체 요청

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=레알 마드리드 킬리안 음바페(프랑스)가 2026 북중미 월드컵을 앞두고 햄스트링 통증을 호소했다.

음바페는 25일(한국시간) 스페인 세비야에서 열린 2025-2026시즌 라리가 33라운드 레알 베티스와 원정경기 중 왼쪽 햄스트링 통증을 호소했다. 경기 종료 10여분을 남기고 직접 교체를 요청하기까지 했다.

[마드리드 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=레알의 음바페가 8일(한국시간) 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전 뮌헨과의 홈경기에서 득점 찬스를 놓치고 아쉬워하고 있다. 2025.4.8 psoq1337@newspim.com

해외 스포츠 매체 ESPN에 따르면 레알 마드리드 알바로 아르벨로아 감독은 경기 후 "음바페의 부상에 대해 아직 파악한 바는 없다. 그는 불편함을 느꼈다고 했고 며칠간 그의 상태를 지켜보겠다"고 밝혔다.

음바페의 부상은 프랑스 축구 대표팀에게 큰 타격일 수밖에 없다. 프랑스 간판 공격수 음바페와 함께 프랑스는 2018 러시아 월드컵에서 우승을, 2022 카타르 월드컵에서 준우승을 거뒀다. 오는 6월 열리는 북중미 월드컵에서도 음바페의 팀내 영향력은 클 수 밖에 없다.

음바페의 소속팀 레알 마드리드 역시 최근 라리가 2위로, 최고의 라이벌이자 현재 리그 1위인 FC 바르셀로나를 뒤쫓고 있다. 우승 경쟁 속에 음바페의 부상은 뼈아플 수 밖에 없다.

한편 이날 레알 마드리드는 전반 비니시우스 주니오르의 선제골로 앞서갔지만, 후반 49분 상대인 엑토르 베예린에게 골을 허용하며 1-1 무승부로 경기를 마무리했다. 후반 9분 트렌트 알렉산더아널드의 크로스를 음바페가 발리슛으로 넣은 것이 오프사이드로 득점을 인정받지 못한 것이 아쉬웠다.

willowdy@newspim.com