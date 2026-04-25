전남자치경찰위, AI 통합안전망 구축

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자동신고·위치정보 동시전송...경찰청 R&D신규과제 선정

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남자치경찰위원회가 경찰청 R&D 과제에 선정돼 온디바이스 AI 기반 통합 안전망 구축에 나선다.

전남자치경찰위원회는 경찰청 '자치경찰 수요기반 연구개발(R&D)' 과제에 '온디바이스 AI 및 이기종 연동 기반 지능형 안전망 시스템 구축'이 선정됐다고 25일 밝혔다.

총사업비는 국비 9억 3300만원으로 2027년 12월까지 약 20개월간 추진된다.

AI기반 현장중심 통합 안전망 구축 관련 홍보물. [사진=전남도] 2026.04.25 ej7648@newspim.com

이번 사업에는 국립순천대학교와 참좋은넷, 지아이랩이 공동 참여하며 전남자치경찰위원회는 연구개발 협력기관으로 현장 실증과 정책 연계를 맡는다. 위원회는 과제 기획 단계에서 대학·연구기업과 협력체계를 구축하고 공모 참여를 유도하는 등 행정 지원을 집중해 선정으로 이어졌다고 설명했다.

현재 지역 치안 인프라는 CCTV, 112·119, 마을방송, 재난방송 등이 개별 운영돼 긴급상황 대응 지연 문제가 제기돼 왔다. 특히 농촌·산간 지역은 통신 환경 한계로 신속 대응이 어려운 구조다.

사업은 현장 단말기에서 위험 정보를 즉시 판단하는 온디바이스 AI와 제조사·방식이 다른 장비를 연결하는 이기종 연동 기술을 결합해 통합 안전망을 구축하는 것이 핵심이다.

전남·광주 기존 인프라를 유지한 채 연계하고 112·119 자동 신고와 위치정보 동시 전송, 마을·재난방송 통합 송출, 현장 중심 실시간 대응체계 구현을 추진한다.

위원회는 인구소멸 고위험 지역을 중심으로 시범 운영을 실시하고 전국 확산이 가능한 표준 모델을 마련해 단계적 보급에 나설 계획이다.

정순관 전남자치경찰위원장은 "현장 문제 해결에 초점을 둔 치안 혁신 모델"이라며 "지역사회 안전 체계를 근본적으로 개선하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

ej7648@newspim.com