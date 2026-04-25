전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.25 (토)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

'그랜드슬램' 안세영, 2번째 우버컵 도전…스페인에 5-0 완승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국 여자 배드민턴 대표팀이 24일 우버컵 조별리그에서 스페인을 5-0으로 완승했다.
  • 안세영이 첫 단식 2-0 승리를 거두고 김가은 등 선수들이 연승으로 첫 승을 신고했다.
  • 남자 대표팀은 덴마크에 1-4로 패하며 우승 도전을 시작했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=안세영(삼성생명)을 내세운 한국 여자 배드민턴 대표팀이 세계여자단체선수권대회에서 첫 승을 신고했다.

한국 여자 배드민턴 대표팀은 지난 24일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 스페인과 제31회 세계여자단체선수권대회(우버컵) 조별리그 D조 1차전에서 5-0완승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

세계단체선수권대회는 오랜 역사를 지닌 대회다. 남자 대회(토머스컵)는 1949년, 여자 대회는 1957년부터 시작됐다. 최고의 권위를 지닌 대회다. 2년 주기로 개최되며 한국 배드민턴 대표팀은 지난 2월 중국 칭다오에서 열린 2026 아시아남녀단체선수권에서 여자팀은 우승, 남자팀은 준결승 진출로 이 대회 본선 진출권을 따냈다.

대회 본선에는 총 16개국이 참가하며 조별리그에는 4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 진행한다. 각 조 1, 2위가 8강에 진출해 토너먼트를 통해 챔피언을 가린다. 경기는 단식 3게임, 복식 2게임 총 5게임으로 치러지며 5전3선승제로 운영된다.

한국 여자 대표팀은 2010년 23회와 2022년 29회에 이어 통산 3번째 우승에 도전 중이다. 이달 초 아시아선수권대회에서 우승을 차지하며 배드민턴 '그랜드슬램'을 달성한 안세영이 지난 2022년에 이어 두 번째 우승을 노린다.

단식으로 치러진 첫 게임 주자로 나선 안세영은 클라라 아주르멘디를 2-0(21-14 21-11)으로 제압했다.

2게임 복식에서는 정나은(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 니콜라 카룰라-카르멘 히메네스 조를 2-0(21-11, 21-4)로, 3게임 단식에서는 김가은(삼성생명)이 크리스티나 테루엘을 2-0(21-7 21-5)로 완파하며 승리를 확정했다.

여기에 모자랐는지 한국 대표팀은 4, 5게임에서도 우위를 점했다. 4게임 복식에서 이연우(삼성생명)-이서진(인천국제공항) 조가 파울라 로페스-루시아 로드리게스 조를 2-0(21-12 21-12)으로, 5게임 단식은 김가람(정관장)이 이네스 코스테로를 2-0(21-9 21-8)으로 승리했다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=서승재(왼쪽)와 김원호가 9일(한국시간) BWF 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 남자 복식 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

한편 남자 대표팀은 덴마크와 조별리그 C조 1차전에서 1-4로 패배했다. 1게임 단식에서 유태빈(김천시청), 2게임 복식에서 기동주(인천국제공항)-김원호(삼성생명) 조, 3게임 단식에서 최지훈(삼성생명)이 연이어 패했다.

남자 대표팀은 지난 1984년 13회 대회 이후 41년간 우승 소식이 없다. 2008년 제24회, 2012년 제27회에서 거둔 준우승이 그간 최고 성적이다. 이번 대회에서는 다시 한번 우승을 정조준했다. 

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
사진
세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동