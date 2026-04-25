동명대, 교육부 AI 교육과정 개발 지원사업 선정…80개 대학 지원 중 유일

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AI 활용 인재 양성 교육 기반 구축

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교는 교육부와 한국대학교육협의회가 주관하는 '2026년 대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업'에 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 대학 내 AI 기초교육 확산과 전공 연계형 융합 교육 체계 구축을 목표로 한다. 전국 80개 대학이 지원한 가운데 동명대가 최종 선정됐다.

동명대학교가 교육부 주관 '대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업'에 선정되며 AI 기반 교육 혁신에 나선다. 사진은 동명대학교 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.02.27

동명대는 4월부터 2028년 2월까지 2년간 총 6억 원(연간 3억 원)의 사업비를 지원받아 AI 교육과정 개발과 운영에 나선다.

주요 내용은 AI 윤리와 비판적 사고를 포함한 기초 교양 교과 개발, 비공학계열 학생 대상 AI 활용 소단위 전공 과정 운영, 교수자 AI 역량 강화 및 교육 성과 확산 등이다.

학부교양대학을 비롯해 간호학과, 유아교육과, 엔터테인먼트예술학과, 글로벌비즈니스학과(BIC) 등 다양한 계열이 참여해 전공 간 융합형 AI 교육 모델을 구축할 계획이다.

동명대는 이를 통해 전공과 무관하게 모든 학생이 AI를 이해하고 활용할 수 있는 교육 기반을 마련하고 산업 현장에서 요구되는 실무형 AI 인재 양성에 속도를 낸다는 방침이다.

이상천 총장은 "이번 사업 선정은 대학의 AI 교육 역량과 준비도를 인정받은 결과"라며 "AI 기반 교육 혁신을 통해 미래 사회를 선도할 융합형 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com