[핌in인천] SSG 또 2루수 고민…이제는 행복한 고민 중

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG는 올 시즌 2루수를 누구로 써야 할지 끝없는 고민 중이다. 이번에는 행복한 고민이다.

SSG가 24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 2026 KBO리그 정규시즌 경기에서 5-0으로 승리했다. 이날 SSG는 상대 선발 케일럽 보쉴리를 공략해 4점을 얻었다.

[서울=뉴스핌] (좌측부터) 정준재, 안상현. [사진=SSG 랜더스] 2026.04.24 willowdy@newspim.com

이날 2루수, 2번타자로 선발 출장한 정준재의 활약이 돋보였다. 1회초 박성한이 2루타를 치며 23경기 연속 안타 기록을 수립했다. 이후 정준재가 6구 끝에 시속 134km 체인지업을 받아쳤고, 2루타가 되며 박성한의 득점으로 이어졌다. 이어진 1사 만루에서 나온 최지훈의 2루 땅볼 때 3루에 있던 정준재가 홈을 밟았다. 1회부터 득점, 타점을 모두 올렸다.

정준재와 2루수 경쟁 중인 안상현은 전날(23일) 대구 삼성전에서 2루수, 2번타자로 나섰고 이날 팀이 5-2로 이기고 있는 9회초 2사 1, 3루에서 3점 홈런으로 팀 승리에 쐐기를 박았다. 시즌 1호포다.

안상현은 지난 11일 잠실 LG전에서 포구 실책으로 역전패의 빌미를 제공했고 결국 1군 엔트리에서 말소됐다. 지난 22일 다시 1군에 올라온 그는 오랜만에 선발 라인업에 이름을 올린 경기에서 자신의 가치를 입증했다.

2루수 주전으로 자리 잡으려는 정준재와 안상현의 '선의의 다툼'이 SSG로서는 반갑다. 두 선수가 잘해야 SSG 벤치가 내야진 활용에 대해 행복한 고민이 가능하기 때문이다. 정규시즌은 장기 레이스로 주전이 144경기를 전이닝, 전 타석 소화할 수 없다. 백업이 탄탄해야, 팀도 더 높은 곳으로 올라갈 수 있다.

'비 온 뒤에 땅이 굳는다'는 옛말처럼 두 선수가 최근 부진을 딛고, 지금처럼 성장하는 모습을 보여준다면 SSG의 장기레이스에도 힘이 실릴 전망이다.

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