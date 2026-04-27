학교 인근 공사현장, '학부모 모니터단'이 직접 점검한다

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 27일 학부모 현장 모니터단 발대식을 개최한다.
- 모니터단은 전국 44개 사업지에서 51명 학부모가 참여해 공사 이행을 10회 점검한다.
- 모바일 시스템 도입으로 현장 등록이 즉시 이뤄지며 시도교육청이 후속 조치를 한다.
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공사 계획·통학 안전·대기질 등 10회 점검
"학생 건강·학습권 보호 위한 사후관리 강화"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 27일 시도교육청, 한국교육환경보호원과 함께 '2026년 교육환경평가 승인사업장 학부모 현장 모니터단' 발대식을 개최한다고 밝혔다.
교육환경평가는 학교 설립 또는 학교 경계선 200m 이내에서 이뤄지는 대규모 건축행위가 교육환경에 미치는 영향을 사전에 평가해 교육감의 승인을 받도록 하는 제도다.
학부모 현장 모니터단은 학교 인근 공사로 발생할 수 있는 위험요소를 사전에 방지하기 위해 2024년부터 운영됐으며 올해로 3년 차를 맞았다.
올해는 전국 44개 사업지를 대상으로 학부모 위원 51명이 참여해 교육환경평가 승인사항 이행 여부를 직접 점검한다.
모니터단은 공사 계획, 통학 안전, 현장 모니터링 장비, 건축 계획 등 분야별 예방 및 저감조치가 적절히 이행되고 있는지를 총 10회에 걸쳐 현장에서 확인하고 점검 결과를 시도교육청에 전달한다.
시도교육청은 이를 토대로 이행률이 낮은 사업장에 대해 현장 점검을 실시하는 등 후속 조치에 나설 계획이다.
특히 올해는 차세대 교육환경정보시스템을 도입해 점검 방식이 개선됐다. 기존에는 종이 점검표를 활용해 사후 입력 방식으로 운영됐으나 모바일 시스템을 통해 점검 위치와 사진 등을 현장에서 즉시 등록할 수 있도록 해 현장성과 편의성을 높였다.
발대식에는 학부모 모니터단 위원과 교육부, 시도교육청, 한국교육환경보호원 관계자들이 참석해 모니터단 운영 계획과 사후관리 기술지원 사업 등을 공유할 예정이다.
심민철 교육부 학생건강안전정책국장은 "학부모 현장 모니터단 운영을 통해 학교 주변 위험 요소를 사전에 예방하고 더욱 안전한 교육환경이 조성되기를 바란다"며 "학부모의 시선에서 학교 인근의 사업장을 촘촘히 점검하고 시도교육청과 긴밀하게 협력해 점검 결과가 실질적인 개선으로 이어지도록 적극 대응하는 등 학생들의 건강과 학습권 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com