코레일, 프랑스 철도기업과 전기분야 협력…AI 유지보수 고도화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)는 지난 23일 대전 본사에서 프랑스 철도 기업 시스트라, 메세아와 '철도 전기분야 기술협력을 위한 다자간 업무협약'을 체결하고 기술교류회를 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 행사에는 이성형 코레일 전기본부장과 사라 마제디 시스트라 부사장, 올리비에 구앵 메세아 기술본부장 등 한·불 철도 관계자 20여 명이 참석했다.

사진 왼쪽부터 사라 마제디(Sarah MADJEDI) 시스트라 부사장, 이성형 코레일 전기본부장, 올리비에 구앵(Olivier GOUIN) 메세아 기술본부장). [사진=코레일] 2026.04.24 gyun507@newspim.com

이번 협약을 통해 세 기관은 철도 전기설비 유지보수 분야의 우수 기술과 정보를 공유하고 상호 벤치마킹을 통해 협력 체계를 강화하기로 했다.

특히 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용해 설비 신뢰성을 높이고 장애를 사전에 예방하는 '데이터 기반 유지보수 체계' 구축에 공동으로 나설 계획이다.

코레일은 기술교류회에서 설비 상태를 분석해 최적의 정비 시점을 도출하는 상태기반 유지보수(CBM)와 이상 징후를 사전에 감지하는 예측기반 유지보수(PdM) 운영 사례를 소개했다.

메세아는 철도 시설 정보를 통합 관리하고 이상 데이터를 실시간 분석하는 '하이퍼비전(Hypervision)'과 예측 기반 플랫폼 '씨클라우드(SEA Cloud)' 운영 사례를 발표했다. 시스트라는 전 세계 철도 인프라 사업 경험을 공유하며 향후 기술·인력 교류 확대를 제안했다.

이성형 전기본부장은 "AI 기반 유지보수 체계 고도화를 통해 전기설비의 안전성과 신뢰성을 높이고 글로벌 철도시장 진출 기반도 확대해 나가겠다"고 강조했다.

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