코레일, 일반열차 수급 안정화…무궁화호 280칸 리모델링

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)는 무궁화호 정밀진단과 객차 리모델링 등을 포함한 '일반열차 수급 안정화 종합 대책'을 마련했다고 22일 밝혔다.

코레일은 이날 대전 본사에서 긴급 점검회의를 열고 지난 3월 EMU-150 계약 해지 이후 후속 조치 현황을 점검했다.

코레일이 22일 오전 대전 본사에서 일반열차 수급 안정화를 위한 대책을 점검했다. [사진=코레일] 2026.04.22 gyun507@newspim.com

회의에서는 신규 차량 발주와 무궁화호 객차 정밀안전진단 및 리모델링 등 열차 수급 안정화를 위한 방안을 집중 논의했다.

코레일은 오는 6월부터 EMU-150 신규 차량을 단계적으로 발주할 계획이다.

또 올해 258칸, 내년 278칸의 무궁화호 객차를 대상으로 정밀안전진단을 실시하고 2028년까지 약 680억 원을 투입해 노후 객차 280칸을 전면 리모델링할 예정이다.

리모델링은 주행장치, 승강문, 배전반, 전선 등 핵심 안전설비 교체와 함께 좌석, 바닥재, 화장실 등 편의시설 개선을 포함한다.

코레일은 중장기적으로 철도차량 구매 입찰에서 기술평가를 강화하고 생산능력 검증 지표를 도입하는 등 관련 제도도 정비할 계획이다.

김태승 코레일 사장은 "차량 발주와 안전진단, 리모델링 일정 관리를 통해 일반열차 운행에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com