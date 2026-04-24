민주당 부산 여성후보들 "실현 가능한 성평등 정책 추진"

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전국여성위, 6·3지방선거 성평등 공약 선포

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 전국여성위원회가 24일 부산에서 성평등 공약을 공식 발표하며 지방선거 대응에 나섰다.

24일 오전 11시 30분 더불어민주당 부산시당에서 열린 '성평등 공약 선포식'[사진=더불어민주당 부산시당] 2026.04.24

전국여성위는 이날 오전 부산시당에서 '성평등 공약 선포식'을 열고 부산지역 여성 후보들과 함께 성평등 지방선거 실현 의지를 밝혔다. 행사에는 강희은 중구청장 후보, 김경지 금정구청장 후보, 김진 수영구청장 후보를 비롯해 부산지역 광역·기초의원 후보 30여 명이 참석했다.

이수진 위원장은 "부산에서 여성 기초단체장 후보가 6명 출마한 것은 의미 있는 변화"라며 "이번 선거가 정치 구조 변화를 이끄는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 부산의 여성 노동 현실과 관련해 불안정 고용, 낮은 임금, 경력단절 문제를 지적하며 성평등 정책 필요성을 강조했다.

청년 후보인 강희은 중구청장 후보는 "여성·청년 정치인으로서 용기를 얻었다"며 "기초단체 차원에서 실현 가능한 성평등 정책을 추진하겠다"고 밝혔다. 김경지 금정구청장 후보는 "여성 후보 당선이 곧 성평등 실현의 출발점"이라며 지지를 호소했다. 김진 수영구청장 후보는 "생활 밀착형 공약으로 지역 변화를 이끌겠다"고 강조했다.

기초의원 후보들도 현장 경험을 바탕으로 성차별 개선 필요성을 제기했다. 강소영 영도구의원 후보는 선박수리 현장에서 겪은 차별 사례를 언급하며 "현장의 불합리를 바꾸겠다"고 했고, 신송자 동구의원 후보는 돌봄과 생계 경험을 토대로 지역 봉사 활동을 이어온 배경을 설명했다.

이번 공약은 여성 유권자 약 1000명을 대상으로 한 온·오프라인 조사와 심층 면접을 통해 도출됐다. 공약은 일자리·경제, 돌봄·가족, 젠더폭력·안전, 건강·기후, 대표성 등 5개 분야로 구성됐다.

주요 내용은 성평등 임금공시제 도입, 고용평등 상담체계 확대, 여성 자영업자 지원, 돌봄체계 강화, 디지털 성범죄 대응 강화, 1인 여성가구 안전 정책, 공공 산후조리 서비스 확대 등이다. 여성위원회는 이를 지역별 맞춤형 공약으로 적용해 지방선거에 반영한다는 계획이다.

ndh4000@newspim.com