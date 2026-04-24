앤팀, '위 온 파이어'로 강렬한 귀환…한일 동시 접수

AI 핵심 요약beta
- 앤팀이 23일 엠카운트다운에서 위 온 파이어 퍼포먼스를 선보였다.
- 강렬한 카리스마와 역동적 에너지로 무대를 장악했다.
- 일본 오리콘 데일리 앨범 1위를 차지하며 밀리언셀러 세작품 연속 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀(&TEAM)이 한층 강렬해진 퍼포먼스로 음악방송 무대를 장악하는 동시에 일본 오리콘 차트 1위까지 차지하며 글로벌 존재감을 입증했다.
앤팀은 지난 23일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 일본 미니 3집 타이틀곡 '위 온 파이어(We on Fire)' 퍼포먼스를 선보였다. 이날 앤팀은 한층 짙어진 카리스마로 단숨에 시선을 사로잡았다. 아홉 멤버는 곡에 담긴 결연한 메시지를 자신감 넘치는 표정 연기와 역동적인 에너지로 풀어내며 무대의 몰입감을 끌어올렸다.
'위 온 파이어'는 트랩 비트를 기반으로 묵직한 그루브와 중독성 있는 멜로디가 어우러진 록 힙합 곡이다. 상처와 경험을 연료 삼아 다시 한번 열정을 끌어올리고, 다음 도전을 향해 나아가겠다는 아홉 멤버의 각오와 자신감을 담아냈다. 타오르는 불꽃을 떠올리게 하는 안무가 압권이다. 쉼 없이 이어지는 군무 속에서도 멤버들의 섬세한 표현력이 돋보였다.
한편 앤팀의 '위 온 파이어'는 지난 23일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트 '데일리 앨범 랭킹'에서 이틀 연속 1위를 차지했다. 이 앨범은 앞서 당일인 지난 21일 한터차트 기준 109만 261장의 판매량을 기록하며 일간 음반 차트 정상에 올랐다. 이로써 앤팀은 일본 세 번째 싱글 '고 인 블라인드(Go in Blind)', 한국 미니 1집 '백 투 라이프(Back to Life)'에 이어 세 작품 연속 밀리언셀러라는 이정표를 세웠다.
moonddo00@newspim.com